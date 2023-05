Zahlreiche junge innovative Unternehmer, Wirtschaftswissenschaftler, Wissenschaftler und Führungskräfte aus der Wirtschaft waren eingeladen, an dem Forum teilzunehmen, um über die Einführung präziserer Maßnahmen und die Erzielung praktischerer Ergebnisse zu diskutieren, damit mehr innovative junge Menschen ihren Träumen in Shanghai folgen können.

PEKING, 24. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Das 4. Shanghaier Y50-Forum für Innovation und Unternehmergeist (Shanghai Y50 Forum) wurde am Samstag in der ostchinesischen Stadt Shanghai abgehalten und soll dazu beitragen, die Metropole zu einem Hotspot für junge Innovation und Unternehmertum zu machen.

Auf dem Forum mit dem Motto „Future Industries Lead the Future" (Zukunftsindustrien führen die Zukunft an) wurden die zehn besten jungen Pioniere des Technologieunternehmertums des Jahres 2023 in Shanghai vorgestellt, die aus Bereichen wie Biomedizin, künstliche Intelligenz (KI), Informationstechnologie, Roboterherstellung, Forschung und Entwicklung integrierter Schaltkreise stammen.

Im Rahmen der Veranstaltung wurden auch die zehn besten Beispiele für Innovation und Unternehmertum in Bereichen wie Wasserstoffenergie, intelligente Roboter und KI bekannt gegeben.

Gleichzeitig wurde die „1.0"-Version der digitalen Karte der Innovation und des Unternehmertums in Shanghai vorgestellt. Als öffentliche Plattform für digitale Denkfabriken zeigt die digitale Landkarte die Errungenschaften und Trends von Innovation und Unternehmertum in Shanghai, stellt Analysen und Forschungsergebnisse zur Verfügung und bietet digitale Dienstleistungen an.

Auf dem Forum wurden zum ersten Mal die zehn besten Ausbildungslager für Innovation und Unternehmergeist in Shanghai vorgestellt. Die Schulungscamps, die jungen Menschen aus China und dem Rest der Welt zur Anmeldung offen stehen, integrieren unternehmerisches Mentoring, Treffen hinter geschlossenen Türen, Erfahrungsaustausch mit Erfolgspersonen, spezielle Schulungen und Projekt-Roadshows, um jungen Talenten dabei zu helfen, in Shanghai Fuß zu fassen.

Eine Gruppe von Regierungsbeamten hat während der Veranstaltung die aktuellen Richtlinien zur Talentförderung, industrieller Entwicklung und wissenschaftlichen und technologischen Innovationen detailreich erläutert.

Das Shanghai Y50-Forum wurde im April 2020 ins Leben gerufen und hat sich zu einer bedeutenden Plattform für junge Unternehmer entwickelt, um branchenübergreifende Ideen auszutauschen und hervorragende Beispiele zu präsentieren. Es war auch eine wichtige Plattform für Shanghai, um Wissen zu sammeln, Anstrengungen zu bündeln und die Zusammenarbeit zu fördern, um jungen Menschen dabei zu helfen, sich der innovation und dem erfolgreichen Unternehmertum zu widmen.

Siehe Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/334178.html

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2081963/1.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road-4-shanghaier-y50-forum-soll-shanghai-zu-einem-hotspot-fur-junge-innovation-und-unternehmergeist-machen-301833236.html