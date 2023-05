Cevat Yerli und The TMRW Foundation starten das Internet of Life mit der Vorstellung ihres Advisory Boards.

Seite 2 ► Seite 1 von 4

New York (ots/PRNewswire) - Vorsitzender des Advisory Boards wird Dr. JosefAckermann, ehemaliger Chef der Deutschen BankMit Beginn der Umsetzung des https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3869398-1&h=2278541267&u=https%3A%2F%2Fiol.org%2F&a=Internet https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3869398-1&h=424752694&u=https%3A%2F%2Fiol.org%2F&a=of https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3869398-1&h=2922042768&u=https%3A%2F%2Fiol.org%2F&a=Life (TM) (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3869398-1&h=1844123261&u=https%3A%2F%2Fiol.org%2F&a=%E2%84%A2) , der Unternehmensvision für die dritte Generation des Internets,das ganz auf die Stärke der Realität setzt, hat https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3869398-1&h=2063332175&u=https%3A%2F%2Fwww.tmrw.com%2F&a=The https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3869398-1&h=3399180078&u=https%3A%2F%2Fwww.tmrw.com%2F&a=TMRW https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3869398-1&h=3710841231&u=https%3A%2F%2Fwww.tmrw.com%2F&a=Foundation heute ihr https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3869398-1&h=1697439064&u=https%3A%2F%2Fiol.org%2Fperspectives%2Fa-leap-towards-an-internet-of-life%2F&a=Advisory https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3869398-1&h=1777041157&u=https%3A%2F%2Fiol.org%2Fperspectives%2Fa-leap-towards-an-internet-of-life%2F&a=Board vorgestellt.Unter der Idee Internet of Life(TM) fasst das Unternehmen seineGrundüberzeugungen zusammen: Der Glaube an ein digitales Zusammensein inEchtzeit, wahre Identität im digitalen Raum und Lösungen, die natürlicheGewohnheiten des Menschen abbilden.Mit dieser Vision will man den bevorstehenden Wandel vom 2D Internet, das wirkennen, hin zu den vernetzten 3D Räumen im Internet der Zukunft prägen. Die Web3.0 Technologie von The TMRW Foundation fokussiert dabei auf eine Umsetzung, dieinklusiv, zugänglich und menschlich ist. Und Spaß macht.Mit dem Advisory Board erhält das Internet of Life(TM) nun prominenteUnterstützung von fünf international erfahrenen Führungspersönlichkeiten, dieaus der Topliga der Wirtschaft, Politik und Web 3.0-Technologie stammen. Ihrgemeinsamer Erfahrungsschatz und die Expertise sollen sicherstellen, dass dieweitere Technologieentwicklung des Unternehmens entlang der gesellschaftlichenBedürfnisse weltweit ausgerichtet wird.Zu den Gründungsmitgliedern des Advisory Boards zählen:- Dr. Josef Ackermann, ehemaliger CEO und Vorsitzender der Deutschen Bank- Enda Kenny, ehemaliger Premierminister von Irland- Chris Thomas, Vorsitzender und Gründer, Integrated Insights Limited- Michael Warren, Managing Director, Albright Stonebridge Group, Dentons GlobalAdvisors- Song K. Jung, Gründungsvorsitzender einer der weltweit größten