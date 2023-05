Aus dem Bericht geht hervor, dass LONGi im Jahr 2022 insgesamt 85,06 GW an monokristallinen Siliziumwafern produziert hat, davon 42,52 GW für den externen Verkauf und 42,54 GW für den internen Gebrauch, womit das Unternehmen seit neun Jahren in Folge den ersten Platz bei den weltweiten Lieferungen von monokristallinen Siliziumwafern belegt.



In Europa erzielte LONGi im Jahr 2022 einen Umsatz von 21,34 Milliarden Yuan (USD 3,19 Mrd.), was einem Anstieg von 87,68 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Nick Wang, Vizepräsident von LONGi Europe Distributed Generation (DG), sagte: "Europa ist für uns weltweit der wichtigste Markt. Der Kontinent verzeichnet ein noch nie dagewesenes Wachstum in der Solarindustrie und als Folge einen Anstieg der Nachfrage nach hocheffizienten und hochwertigen Solarmodulen. Wir bereiten uns auf diese nächste Phase des Solarwachstums auf nachhaltige und gesunde Weise vor. Gleichzeitig verbessern wir den Kundenfokus. Im Zuge dieser Aktivitäten wird LONGi im Jahr 2023 ein neues Service- und Betriebszentrum in der EU einrichten."



(Exchange rates: December 31, 2022 - USD/CNY 1:6.6946 and March 31, 2023 - USD/CNY 1:6.6817)



https://www.longi.com/de/news/jahresbericht-2022-q1-2023

https://www.longi.com/en/investor/



