Brasilia (ots) - Im Zeitraum zwischen April und Dezember 2023 wurden über 3

Millionen Sitze auf internationalen Flügen von Europa nach Brasilien angeboten.

Dies entspricht einem Anstieg von 14,3 Prozent im Vergleich zum gleichen

Zeitraum im Vorjahr. Dies geht aus einem Bericht der brasilianischen Agentur zur

Förderung des internationalen Tourismus (Embratur) hervor, der sich auf Daten

des Intelligence Departments von Embratur in Zusammenarbeit mit ForwardKeys

stützt, einem der weltweit führenden Anbieter von Reisedatenanalysen.



"Die Luftverkehrsanbindung hat schon immer eine entscheidende Rolle für das

Wachstum des internationalen Tourismus gespielt, und die gute Nachricht ist,

dass wir in den ersten drei Monaten des Jahres bereits große Fortschritte

gemacht haben. In der vergangenen Woche haben wir Verhandlungen mit 32

Fluggesellschaften aufgenommen, drei davon aus Deutschland", sagt Marcelo

Freixo, Präsident von Embratur.





Ihm zufolge hat die Technologie bei den Verhandlungen mit den Fluggesellschaftengeholfen. "Mit Hilfe von Big Data wissen wir, wo und wer die potenziellen neuenTouristen sind, die sich für touristische Angebote in Brasilien interessieren.So zeigen wir den Fluggesellschaften zunächst das Nachfragepotenzial auf, um dieSchaffung neuer Routen zu fördern. Sobald die neue Route bestätigt ist, bestehtunsere Aufgabe darin, die Betreiber zu vernetzen, um brasilianische Reisezielezu unterstützen und Touristen hierher zu bringen", fügt Freixo hinzu.Aktuell gibt es von Deutschland nach Brasilien 73 Verbindungen im Monat: 60Flüge ab Frankfurt und 13 Flüge ab München.ÜBER DIE BRASILIANISCHE AGENTUR FÜR INTERNATIONALE FÖRDERUNG DES TOURISMUS(EMBRATUR)Die brasilianische Agentur für Tourismus (Embratur) ist für die Umsetzung dernationalen Tourismuspolitik in den Bereichen Werbung, Marketing undUnterstützung der Akzeptanz brasilianischer Reiseziele, Dienstleistungen undProdukte auf dem internationalen Markt zuständig. Embratur trägt dazu bei, diesoziale und wirtschaftliche Entwicklung des Landes zu fördern und den Strominternationaler Touristen in die nationalen Reiseziele nachhaltig zu steigern.Nach Angaben der Beratungsfirma Fundação Getúlio Vargas fließen von jedemUS-Dollar, der in die Förderung des internationalen Tourismus in Brasilieninvestiert wird, 20 US-Dollar in die heimische Wirtschaft zurück.http://www.visitbrasil.com.brPressekontakt:PRESSEKONTAKTPetra Maier / Nina EberthHill+Knowlton StrategiesDarmstädter Landstr. 112, 60598 Frankfurt am MainTel: +49 172 7337649E-Mail: mailto:EmbraturPRGermany@hkstrategies.commailto:petra.maier@hkstrategies.commailto:nina.eberth@hkstrategies.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/131470/5516260OTS: Embratur