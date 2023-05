Reflex Advanced Materials Corp. wird an der Benchmark Mineral Intelligence Gigafactory Conference in Washington, D.C. teilnehmen

24. Mai 2023 – Vancouver, British Columbia / IRW-Press / – Reflex Advanced Materials Corp. (CSE: RFLX), (OTCQB: RFLXF), (FWB: HF2) („Reflex“ oder das „Unternehmen“) freut sich, seine Teilnahme an der Benchmark Mineral Intelligence Gigafactory Conference bekannt zu geben, die von 8. bis 9. Juni 2023 in Washington, D.C. abgehalten wird. Paul Gorman, der CEO des Unternehmens, wurde ebenfalls eingeladen, seine Brancheneinblicke im Graphite Supply Chain Panel zu teilen.

Die Benchmark Mineral Intelligence Gigafactory Conference gilt als eine der wichtigsten Veranstaltungen für Fachleute aus der Branche, Regierungschefs, Investoren und wichtige Interessenvertreter des Elektrofahrzeug- und Energiespeichersektors. Als weltweit führender Anbieter von unabhängigen Preisbewertungen und Marktinformationen in den Bereichen Lithiumionenbatterien, Elektrofahrzeuge und Energiespeicher ist Benchmark Mineral Intelligence für seine maßgeblichen Brancheneinblicke und für seine Marktforschung bekannt.

Mit der Teilnahme an der Konferenz bekräftigt Reflex Advanced Materials Corp. neuerlich seine Bereitschaft, sich an der Sicherstellung einer heimischen Graphit-Lieferkette in den Vereinigten Staaten zu beteiligen. Das Unternehmen wird diese Gelegenheit nutzen, um sein Graphitprojekt Ruby in Dillon (Montana) – ein ehemaliges Graphitbergwerk, das in den 1940er Jahren in Betrieb war – der Öffentlichkeit zu präsentieren. Das Projekt Ruby war mehr als 70 Jahre lang in Privatbesitz und während dieser Zeit nicht in Betrieb. Das Unternehmen plant nun im zweiten Halbjahr 2023 ein erstes Diamantbohrprogramm im Projekt Ruby. Aktuell gibt es in den Vereinigten Staaten keinen einzigen aktiven Graphitproduktionsbetrieb.

Die Konferenz und auch die Einladung von CEO Paul Gorman zur Teilnahme am Graphite Panel bieten Reflex Advanced Materials Corp. nun ein geeignetes Forum für den Austausch mit Branchenführern auf fachlicher Ebene und das Vernetzen mit wichtigen Entscheidungsträgern. Durch die Teilnahme an dieser Veranstaltung möchte das Unternehmen die Zusammenarbeit fördern, Know-how austauschen und sich im Zuge der Trendentwicklungen in der sich rasch entwickelnden Batteriematerialszene eine Vorreiterrolle sichern.