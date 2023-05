KfW IPEX-Bank unterstützt Wachstum von EDEKA Nordbayern-Sachsen-Thüringen

Frankfurt am Main (ots) - Die KfW IPEX-Bank begleitet strategische

Investitionsvorhaben der EDEKA Unternehmensgruppe Nordbayern-Sachsen-Thüringen

(EDEKA NST) mit langfristigen Finanzierungen: Für insgesamt drei Logistikzentren

in Bayern und Sachsen werden Intralogistikanlagen in Höhe von insgesamt 143 Mio.

Euro finanziert:



- Eine Anlage des Herstellers Witron mit Hauptsitz in der Oberpfalz für das neue

Logistikzentrum "West" im oberfränkischen Marktredwitz /Bayern,

- eine Anlage des Herstellers SSI Schäfer (Hauptsitz in Neunkirchen) für das

Logistikzentrum im ebenfalls oberfränkischen Hirschaid in Bayern,

- eine weitere Anlage des Herstellers Witron für den Erweiterungsbau am Standort

Berbersdorf in Mittelsachsen.