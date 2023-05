Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 24.05.2023

Kursziel: USD 3,60 (EUR3,30)

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Christian Orquera



First Berlin Equity Research has published a research update on Cardiol Therapeutics Inc. (ISIN: CA14161Y2006). Analyst Christian Orquera reiterated his BUY rating and maintained his USD 3.60 price target.

Abstract:

Cardiol Therapeutics has published its Q1/23 financial report and business update, which was roughly in line with our expectations. The company reported no revenue (FBe and Q1/22: CAD 0) and EBIT of CAD -7.8m (FBe: CAD -7.4m; Q1/22: CAD -9.8m). OPEX was largely driven by administrative and R&D expenses for CardiolRx(TM)'s two ongoing phase II clinical trials in recurrent pericarditis (RP) and acute myocarditis (AM). Robust net interest income of CAD 546k (FBe: CAD 125k; Q1/22: CAD 72k) and a foreign exchange gain and change in derivative liability totalling CAD 151k (FBe: 0; Q1/22: CAD 762k), meant that the net result came in at CAD -7.1m (FBe: CAD -7.3m; Q1/22: CAD -9.0m). Due mainly to the operating performance and high cash outflow for working capital (particularly accounts receivable/accrued liabilities amounting to CAD 2.6m relating to R&D and clinical trials expenses), operating cash flow was CAD -9.9m (Q1/22: CAD -10.4m). The net change in cash was CAD -10.0m (Q1/22: CAD -10.4m), leading to a cash position of CAD 49.5m (FY/22: CAD 59.5m). These funds should be sufficient to fund the company into 2026. CardiolRx's lead indication is RP (inflammation of the sac protecting the heart), for which the company is conducting a phase II open-label pilot US study in 25 patients. We anticipate headline efficacy results in early 2024. CardiolRx's second lead indication, AM (heart muscle inflammation), is undergoing a multi-national phase II study in 100 patients. We believe recruitment in both studies is progressing according to plan. CardiolRx is a blockbuster drug candidate with a combined sales potential of >USD 1.4bn in the two lead indications of RP and AM, according to our estimates. Still, the stock is trading roughly at the level of its net cash position, thereby placing no value on CardiolRx. In our view, this is unwarranted. We thus see Cardiol as an attractive investment opportunity for investors. We have updated the cash position in our sum of the parts valuation model, which still yields a USD 3.60 (EUR3.30) price target. We reiterate our Buy recommendation.

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Cardiol Therapeutics Inc. (ISIN: CA14161Y2006) veröffentlicht. Analyst Christian Orquera bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von USD 3,60.



Zusammenfassung:

Cardiol Therapeutics hat seinen Q1/23-Finanzbericht und sein Business Update veröffentlicht, das in etwa unseren Erwartungen entsprach. Das Unternehmen verzeichnete keinen Umsatz (FBe und Q1/22: CAD 0) und ein EBIT von CAD -7,8 Mio. (FBe: CAD -7,4 Mio.; Q1/22: CAD -9,8 Mio.). Die OPEX wurden größtenteils durch Verwaltungs- und F&E-Aufwendungen für die beiden laufenden Phase II klinischen Studien von CardiolRx(TM) zur Behandlung von rezidivierender Perikarditis (RP) und akuter Myokarditis (AM) verursacht. Ein robustes Zinsergebnis in Höhe von CAD 546 T (FBe: CAD 125 T; Q1/22: CAD 72 T) sowie ein Wechselkursgewinn und eine Veränderung der Derivatverbindlichkeit in Höhe von CAD 151 T (FBe: 0; Q1/22: CAD 762 T) führten zu einem Nettoergebnis von CAD -7,1 Mio. (FBe: CAD -7,3 Mio.; Q1/22: CAD -9,0 Mio.). Vor allem aufgrund der operativen Leistung und des hohen Mittelabflusses für das Working Capital (insbesondere Forderungen/abgegrenzte Verbindlichkeiten in Höhe von CAD 2,6 Mio. im Zusammenhang mit F&E und klinischen Studien) lag der operative Cashflow bei CAD -9,9 Mio. (Q1/22: CAD -10,4 Mio.). Die Nettoveränderung der liquiden Mittel betrug CAD -10,0 Mio. (Q1/22: CAD -10,4 Mio.), was zu einer Cash-Position von CAD 49,5 Mio. (GJ/22: CAD 59,5 Mio.) führt. Diese Mittel sollten ausreichen, um das Unternehmen bis ins Jahr 2026 zu finanzieren. Die Leitindikation von CardiolRx ist RP (Entzündung des Herzbeutels), für die das Unternehmen eine offene US-Pilotstudie der Phase II mit 25 Patienten durchführt. Wir rechnen Anfang 2024 mit ersten Ergebnissen zur Wirksamkeit. Die zweite Leitindikation von CardiolRx, AM (Herzmuskelentzündung), wird derzeit in einer multinationalen Phase-II-Studie mit 100 Patienten untersucht. Wir sind der Meinung, dass die Rekrutierung in beiden Studien planmäßig verläuft. CardiolRx ist ein Blockbuster-Kandidat mit einem kombinierten Umsatzpotenzial von >USD 1,4 Mrd. in den beiden Hauptindikationen RP und AM, laut unseren Schätzungen. Dennoch wird die Aktie in etwa auf dem Niveau der Netto-Cash-Position gehandelt, wodurch CardiolRx keinen Wert erhält. Unserer Ansicht nach ist dies nicht gerechtfertigt. Wir sehen Cardiol daher als eine attraktive Anlagemöglichkeit für Investoren. Wir haben die Cash-Position in unserem Sum-of-the-Parts-Bewertungsmodell aktualisiert, woraus sich nach wie vor ein Kursziel von USD 3,60 (EUR3,30) ergibt. Wir halten an unserer Kaufempfehlung fest.



Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/27085.pdf



Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com



übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°



Die Cardiol Therapeutics Registered (A) Aktie wird aktuell mit einem Minus von -2,81 % und einem Kurs von 0,605EUR gehandelt.