Drone Delivery Canada kündigt Erweiterung der Drohnen-Routen am internationalen Flughafen von Edmonton an

TORONTO, ONTARIO - 24. Mai 2023 / IRW-Press / - Drone Delivery Canada Corp. (TSXV: FLT; OTC QX: TAKOF; Frankfurt: A3DP5Y oder ABBA.F) (das „Unternehmen“ oder „DDC“) freut sich, im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 2. Juni 2022 bekanntzugeben, dass es mit Unterstützung seines Vertriebsagenten Air Canada (TSX: AC) eine dreimonatige Verlängerung seines preisgekrönten Drohnen-Lieferdienstes am internationalen Flughafen von Edmonton („EIA“) sichern konnte.

Die Erweiterung setzt das Engagement von EIA, Apple Express Courier Ltd. und Ziing Final Mile Inc. fort und ist das Ergebnis der erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen DDC und allen beteiligten Partnern, die das erhebliche Potenzial von Drohnen-Lieferdiensten aufzeigt, die Logistik zu verbessern und Transportoptionen in und um eine Flughafenumgebung zu erweitern.

Das Drohnen-Lieferprojekt am EIA, das mit dem Abschluss einer Vereinbarung mit dem EIA im Jahr 2019 begann, wurde von der Association for Unscrewed Vehicles Systems International mit einem XCELLENCE-Preis für Innovation ausgezeichnet und nahm im Mai 2022 den kommerziellen Betrieb auf. Es ist ein wichtiger Schwerpunkt für DDC, da das Unternehmen seine Kapazitäten in Drohnen-Lieferdiensten in Kanada ausbauen möchte. Das Projekt hat erfolgreich gezeigt, dass Drohnen in der Lage sind, Fracht und Pakete zwischen dem Flughafen und nahe gelegenen Industriegebieten zu transportieren und so die Logistik zu verbessern, den Bodentransport und die Überlastung des Straßenverkehrs zu verringern sowie die Effizienz, Sicherheit und Zuverlässigkeit der Drohnen-Lieferplattform von DDC zu bestätigen.

Steve Magirias, CEO von Drone Delivery Canada, kommentierte: „Wir freuen uns, dass wir eine Verlängerung unseres Betriebs am EIA sichern konnten, so dass wir unseren Kunden weiterhin innovative und effiziente Drohnen-Lieferdienste anbieten können. Wir arbeiten auch aktiv mit dem EIA zusammen, um eine nächste Phase von Drohnen-Zustellrouten zu entwickeln, die es uns ermöglichen könnten, unseren Betrieb weiter auszubauen und neue Anwendungsfälle für Drohnenlieferungen im EIA-Gebiet zu erkunden.“

Die nächste Betriebsphase wird voraussichtlich eine Ausweitung der Drohnenlieferungen am EIA, einschließlich zusätzlicher Routen und Frachtkapazitäten, sowie die Integration neuer Technologien und betrieblicher Verbesserungen beinhalten.