- Von Aktien bis Multi-Asset - wo genau liegen eigentlich die Unterschiede?

- Smarte Entscheidung - weshalb ist es so sinnvoll, auf Sparpläne zu setzen?

- Hilfe suchen - warum ist es so wichtig, sich genau beraten zu lassen?



Es ist zum Verzweifeln - könnte man meinen. Einerseits wird alles teurer, egal

ob das Brötchen beim Bäcker, das neue Auto oder der nächste Urlaub. Gleichzeitig

haben viele Deutsche das Bedürfnis, fürs Alter vorzusorgen oder einfach etwas

zurückzulegen. Und dann das: Aktuellen Zahlen von Statista zufolge (https://de.s

tatista.com/statistik/daten/studie/13314/umfrage/aktuell-genutzte-geldanlagen-de

r-deutschen/) war im vergangenen Jahr ausgerechnet das Girokonto die beliebteste

Geldanlage der Deutschen; dicht gefolgt vom Sparbuch. Für Anlageformen wie

Investmentfonds oder Aktien entschieden sich nur knapp 25 Prozent. Dabei lassen

sich bei diesen Formen der Geldanlage in der Regel höhere Renditen erzielen als

beim Sparbuch oder Tagesgeldkonto. Die Experten und Expertinnen der Deutschen

Vermögensberatung erklären, weshalb das so ist und warum man auch schon mit

kleinen Beträgen Großes erreichen kann.





Von Aktien und Fonds: Wertpapiere gelten als Anlageform mit gutenRenditechancen. Wer sich schon etwas mit Wertpapiergeschäften auskennt, für densind Aktien, also Anteile an einzelnen Unternehmen, interessant. Wem es vorallem darum geht, sein Geld breit anzulegen und das Risiko möglichst gering zuhalten, für den eignen sich Aktienfonds. Dabei erwirbt man durch den FondsAnteile an einer Vielzahl von verschiedenen Unternehmen, die in diesem Fondsgehalten werden. Fonds können verschiedene thematische Schwerpunkte abbilden,wie zum Beispiel Nachhaltigkeit oder Technologie oder Regionen. Bei vielenSparerinnen und Sparern ist die Anlage in Fonds vor allem deshalb beliebt, weilsie von Experten verwaltet werden, die bei Kursschwankungen schneller reagierenkönnen. Eine weitere beliebte Option sind die sogenannten Multi-Asset-Fonds,auch bekannt als Mischfonds. In diesen Fonds befinden sich neben klassischenAktien auch Anlageformen wie Rohstoffe, Immobilien oder Rentenpapiere. Mit nureinem Produkt wird also gleichzeitig in mehrere Anlageklassen investiert undganz nebenbei auch noch das Risiko gestreut.Auf Sparpläne setzen: Mit Fondssparplänen kann man ebenfalls Besitzer vonWertpapieren werden - und das bereits ab einer monatlichen Sparrate von 25 Euro.Sparerinnen und Sparer bleiben bei dieser Anlagemöglichkeit besonders flexibel.In den meisten Fällen können die Raten nämlich erhöht, gesenkt oder ausgesetzt,der Einzahlungsrhythmus verändert oder der Fonds, in den eingezahlt wird,gewechselt werden. Diese Art des Investierens wird vor allem durch denCost-Average-Effekt, also den Durchschnittskosten-Effekt, interessant. Gemeintist damit, dass Anlegerinnen und Anleger durch ihre feste Sparrate bei sinkendenKursen mehr Fondsanteile erwerben als bei steigenden Kursen. Langfristig erhältman dadurch einen günstigeren Durchschnittskurs. Im Falle steigender Kurse kannman im Vergleich zu einer Einmalanlage eine höhere Rendite erzielen.Beraten lassen: Das alles zeigt: in Aktien oder Investmentfonds zu investieren,ist durchaus sinnvoll. Gleichzeitig ist es dringend empfehlenswert, sich voneinem Experten oder Expertin, beispielsweise einem Vermögensberater oderVermögensberaterin, die unterschiedlichen Anlageoptionen aufzeigen zu lassen unddie aktuellen Lebensumstände und Pläne zu berücksichtigen. Ein Experte kanndabei helfen, die beste Entscheidung zu treffen und gleichzeitig auch andereAspekte und Möglichkeiten in Betracht ziehen, beispielsweise das ThemaNachhaltigkeit oder die Verwendung eines Investment-Sparplans zur privatenAltersvorsorge.Über die Deutsche Vermögensberatung GruppeRund 8 Millionen Kunden setzen bei den Themen Absicherung, Altersvorsorge undVermögensaufbau auf die Kompetenz und Erfahrung der Vermögensberaterinnen undVermögensberater der Deutschen Vermögensberatung Unternehmensgruppe. AlsFinanzcoaches helfen diese ihren Kunden, das Beste aus ihren Finanzen zu machen.Getreu dem Leitsatz "Früher an Später denken" bieten sie in mehr als 5.200Direktionen und Geschäftsstellen seit über 45 Jahren eine branchenübergreifendeAllfinanzberatung. Das Familienunternehmen ist Deutschlands größte eigenständigeFinanzberatung.