FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Mittwoch einen zwischenzeitlichen Erholungsversuch abgebrochen und ist wieder unter Druck geraten. Die Gemeinschaftswährung erreichte am Mittag das Niveau von Ende März und kostete zuletzt 1,0752 US-Dollar. Damit knüpfte der Euro an seine Verluste seit Anfang Mai an. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,0779 Dollar festgesetzt.

Zuletzt hat der Euro unter anderem unter einer breit angelegten Stärke des Dollar gelitten. Die US-Währung profitiert von der Hoffnung, dass der Schuldenstreit in den USA noch rechtzeitig gelöst wird und ein Zahlungsausfall vermieden werden kann. Zudem sorgten schwache Konjunkturdaten aus der Eurozone für Druck. Am Mittwoch wurde bekannt, dass sich die vom Ifo-Institut gemessene Stimmung in der deutschen Wirtschaft im Mai erstmals seit einem halben Jahr wieder eingetrübt hat.