XORTX erhält 180-tägige Fristverlängerung zur Wiedererfüllung der Nasdaq-Anforderung an den Mindestangebotskurs

CALGARY, ALBERTA, den 24. Mai 2023 / IRW-Press / – XORTX Therapeutics Inc. („XORTX“ oder das „Unternehmen“) (NASDAQ: XRTX | TSXV: XRTX | Frankfurt: ANU), ein Pharmaunternehmen, das sich im späten Stadium der klinischen Entwicklung befindet und auf die Entwicklung innovativer Therapien zur Behandlung fortschreitender Nierenerkrankungen konzentriert, gibt bekannt, dass das Unternehmen am 23. Mai 2023 eine Mitteilung (die „Fristverlängerungsmitteilung“) von der Nasdaq Stock Market LLC („Nasdaq“) erhalten hat, in der dem Antrag des Unternehmens auf eine 180-tägige Fristverlängerung zur Wiedererfüllung der Mindestangebotspreisanforderung („Mindestangebotspreisanforderung“) von 1,00 USD pro Aktie gemäß der Nasdaq-Vorschrift 5550(a)(2) stattgegeben wurde.