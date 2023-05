Black Swan Graphene stellt Update hinsichtlich des jüngsten Betongusses im Industriepark bereit und erläutert die Initiative der Stadt Toronto zur Begrenzung von Kohlenstoffemissionen von Neubauten

Toronto (Ontario), 24. Mai 2023 / IRW-Press / – Black Swan Graphene Inc. („Black Swan“) (oder das „Unternehmen“) (TSX-V: SWAN) (OTCQB: BSWGF) (Frankfurt: R96) freut sich, ein Update hinsichtlich des in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 8. Mai 2023 beschriebenen Betongusses im Industriepark bereitzustellen und die kürzlich bekannt gegebene Initiative der Stadt Toronto zur Begrenzung der Kohlenstoffemissionen für Neubauten zu erörtern. Abschließend stellt Black Swan Updates hinsichtlich der jüngsten Fortschritte bei der Zusammenarbeit mit wichtigen Kunden bereit, die aktiv an Polymeranwendungen arbeiten.

Eine Produktlieferung an Nationwide Engineering Research & Development („NERD“) erfolgte zu Beginn dieses Monats und wird in insgesamt 180 t Beton unter Anwendung von Concretene, dem mit Graphen verstärkten Zusatzmittel von NERD, für die Errichtung eines Industrieparks in der Nähe von Redruth im Südwesten von England verwendet (siehe Bilder unten). Dieser Industriepark wird 14 Industrieeinheiten eine Fläche von 2.500 bis 3.500 ft² bieten, wobei der mit Graphen verstärkte Beton für alle äußeren Betonschürzen verwendet werden wird. Der Guss von 82,5 m³ Beton erfolgte mit Stahlbeton, der nach dem Aushärten eine Druckfestigkeit von 40 bis 50 MPa (Megapascals) erreichen soll, wobei die im Bauwesen übliche Standard-Zementmischung „CEM1“ verwendet wurde.

Kohlenstoffinitiative der Stadt Toronto für Gebäude

Im Mai 2023 wird Toronto, die viertgrößte Stadt Nordamerikas nach Mexiko-Stadt, New York und Los Angeles, die erste nordamerikanische Stadt sein, die kohlenstoffärmere Baumaterialien vorschreibt, um den Kohlenstoffausstoß bei der Errichtung von Neubauten in der Stadt zu begrenzen. Neue „stadteigene“ Gebäude müssen nun die verkörperte Emissionsintensität (Emissionen in Zusammenhang mit der Herstellung, dem Transport und der Errichtung der grundlegenden Struktur- und Hüllensysteme) auf unter 350 kg CO2-Äquivalent pro Quadratmeter Konstruktion begrenzen.[i] Für „nicht städtische“ Gebäude ist diese Anforderung in der neuesten Version des Toronto Green Standard („TGS“) eine Anforderung der Klasse 2, also optional. Private Bauunternehmer sollten dies jedoch beachten, da Maßnahmen der Klasse 2 in der Regel zur Klasse 1 übergehen, also zu verpflichtenden Anforderungen werden, sobald die nächste Version des TGS umgesetzt und die Klassen entsprechend angepasst werden.[ii]