Neue Version SEP sesam Apollon - Daten-Sicherheit fängt beim Backup an (FOTO)

Holzkirchen (ots) - SEP (http://www.sepsoftware.com/) hat die neue Version SEPsesam Apollon (https://www.sep.de/de/sep-sesam/sep-sesam-apollon) vorgestellt.Die Schwerpunkte hat der Hersteller von plattformunabhängigen Backup- undDisaster Recovery-Lösungen "Made in Germany" auf die drei SchlüsselbereicheSicherheit, Bedienerfreundlichkeit und Vielfalt gelegt. Hervorzuheben sind derneue S3 Object Lock, durch den Daten auf dem S3-Speicher vor Änderungen oderLöschung geschützt werden, der Restore Virus-Check mit Ikarus, womit derDaten-Restore auf Viren überprüft wird, ein Redesign der WebUI sowie des Simpleund Advanced Mode und die CAPS-Integration in die Management-Oberfläche.Außerdem unterstützt SEP sesam Apollon nun auch Resilient Change Tracking (RCT)für Hyper-V VM-Disks und reduziert damit den Speicherplatzverbrauch erheblich.SEP sesam Apollon steht ab sofort unter http://www.sep.de/download als 30 TageVollversion, inklusive deutschsprachigem Support, zum Download bereit.Der Schutz der Daten seiner Kunden ist für SEP eines der wichtigsten Anliegen.Daher stand dieser Bereich bei der Entwicklung der neuen Version im Mittelpunkt.Die Unterstützung der Object Lock Funktion ermöglicht es Kunden, ihre Daten auf Amazon S3 Cloud Speicher, Wasabi Cloud Speicher und anderen S3-kompatiblen CloudImplementierungen vor Änderungen oder Löschung zu schützen. Durch die Einführungdes Restore Virus-Checks mit Ikarus wird sichergestellt, dass keinekorrumpierten Daten beim Wiederherstellen zurückgespielt werden. Zudem bietetSEP immutable Storage (SiS)(https://www.sep.de/de/loesungen/sep-immutable-storage/) einen effektiven Schutzder Backup-Daten für Linux Filesysteme vor Ransomware-Angriffen, indemgespeicherte Daten während ihrer gesamten Lebensdauer in ihrer unverändertenForm vollständig statisch bleiben. Für Windows-Systeme steht mit Blocky4sesam(https://www.sep.de/de/loesungen/blocky4sesam/) ein vollintegrierterRansomware-Schutz zur Verfügung. SEP bietet zudem eine Vielfalt an weiterenSchutzmechanismen wie No-Backdoors, technische Sicherheit von DSGVO- undCompliance Anforderungen sowie dass die Daten und Logfiles in Deutschland/der EUbleiben.Die Bedienerfreundlichkeit von SEP sesam Apollon wurde weiter verbessert. DieWebUI präsentiert sich mit einer benutzerfreundlicheren Gestaltung, einervereinfachten Menüstruktur und einem kombinierten Status und Dashboard. DerSimple Mode bietet eine reduzierte Auswahl an Tools für eine einfachereBedienung, während der Advanced Mode weiterhin auf alle Funktionen zugreifenlässt. Zudem ermöglicht die CAPS Integration den zentralisierten Zugriff desCloud App Protection Service für MS 365, Dynamics 365, Salesforce und Google