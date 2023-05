Staatssekretär Philipp sieht kein Problem bei seinen Investments

BERLIN (dpa-AFX) - Wirtschaftsstaatssekretär Udo Philipp (Grüne) sieht keine Probleme bei seinen Unternehmensbeteiligungen und seiner Geldanlage in Fonds. "Ich sehe nicht, wo ein Unternehmen, an dem ich direkt beteiligt bin, von meinem Handeln profitieren sollte", sagte Philipp am Mittwoch in Berlin in einer gemeinsamen Anhörung der Ausschüsse für Wirtschaft sowie für Klimaschutz und Energie. "Dass Menschen Fonds haben, das ist normal." Er sei überzeugt, dass das auch bei Mitarbeitern in anderen Ministerien der Fall sei.

Philipp ist nach Ministeriumsangaben bei mehreren Fonds investiert sowie an vier Unternehmen beteiligt. Er habe seine Beteiligungen beim Amtsantritt dem Ministerium gemeldet, obwohl dies nicht vorgeschrieben gewesen sei. "Die Regeln sind nicht nur eingehalten, sie sind übererfüllt worden", sagte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). Philipp sagte, die Fonds würden von Vermögensverwaltern geführt, er habe keinen Einfluss auf Einzelgeschäfte.

Zu den vier Unternehmen, an denen er beteiligt ist, sagte Philipp, eins davon sei ein französisches Start-Up, eins ein Sozialunternehmen, das nicht auf Profitmaximierung ausgelegt sei und nie eine Dividende abgeworfen habe, eins sei ein Softwareunternehmen und eins eine Weiterbildungsfirma. Es sei bei allen vieren sichergestellt, dass er nicht damit befasst gewesen sei, befasst sei oder befasst sein werde./hrz/DP/jha