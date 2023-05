LONGi publie son rapport annuel pour 2022 et le premier trimestre 2023

Xi'an, Chine / Francfort, Allemagne (ots) - LONGi Green Energy Technology, unleader mondial des énergies renouvelables, a publié son rapport annuel pour 2022et le premier trimestre 2023. Selon son rapport financier, la société a réaliséun chiffre d'affaires de 128,998 milliards de yuans (USD 19,27 milliards) en2022, soit une hausse de 60,03 % en glissement annuel. C'est la première foisque le chiffre d'affaires annuel de LONGi dépasse les 100 milliards de yuans(USD 14,93 milliards).Au premier trimestre 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de28,319 milliards de yuans (USD 4,24 milliards), soit une hausse de 52,35 % parrapport à l'année précédente. Dans son rapport, LONGi prévoit un chiffred'affaires supérieur à 160 milliards de yuans (USD 23,95 milliards) en 2023.Le rapport révèle qu'en 2022, LONGi a produit un total de 85,06 GW de plaquettesde silicium monocristallin, dont 42,52 GW au titre des ventes externes et 42,54GW pour un usage interne, ce qui pour la neuvième année consécutive maintient lasociété au premier rang mondial des expéditions de plaquettes de siliciummonocristallin.En Europe, LONGi a réalisé un chiffre d'affaires de 21,34 milliards de yuans(USD 3,19 milliards) en 2022, soit une augmentation de 87,68 % par rapport àl'année précédente. Nick Wang, vice-président de LONGi Europe DG (productiondécentralisée) a déclaré : " L'Europe est notre marché prioritaire à l'échellemondiale. L'industrie solaire connaît une croissance sans précédent sur lecontinent, ce qui entraîne une augmentation de la demande de modules solaires àhaut rendement et de haute qualité. Nous nous préparons à cette prochaine étapede croissance, de manière durable et viable ".(Exchange rates: December 31, 2022 - USD/CNY 1:6.6946 and March 31, 2023 -USD/CNY 1:6.6817)Communiqué de presse complethttps://www.longi.com/fr/news/LONGi-rapport-annuel-2022-et-premier-trimestre-202https://www.longi.com/en/investor/Contact pour la presse:Nadine BütowHead of European Communications (DG)mailto:nadinebuetow@longi.comContenu(s) associé(s): http://presseportal.de/pm/168623/5516519OTS: LONGi Green Energy Technology Co., Ltd.

Die Währung CNY/USD wird aktuell mit einem Plus von +0,23 % und einem Kurs von 0,142USD gehandelt.