DWS-Finanzchefin legt ihr Mandat im Herbst nieder

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche-Bank-Fondstochter DWS muss sich einen neuen Finanzvorstand suchen. Die bisherige Finanzchefin Claire Peel will ihr Mandat im späteren Verlauf des dritten Quartals 2023 niederlegen, teilte die DWS am Mittwoch in Frankfurt mit. Bis zu ihrem Ausscheiden werde Peel ihre Funktion erfüllen und eine geordnete Übergabe sicherstellen. Bei der nun beginnenden Suche nach dem Nachfolger kämen sowohl externe als auch interne Kandidaten in Betracht, hieß es weiter. Peel verantwortete seit 2018 das Finanzressort der DWS und begleitete dabei auch den Börsengang der Fondsgesellschaft. Aufsichtsratschef Karl von Rohr sowie der Vorsitzende der Geschäftsführung, Stefan Hoops, dankten ihr für ihre Arbeit./lew/jha/

