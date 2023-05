Mercedes-Benz kooperiert mit UKA Rund 20 Windenergieanlagen auf Testgelände im norddeutschen Papenburg geplant

Meißen/ Papenburg (ots) -



- Mercedes-Benz erweitert sein Grünstromportfolio durch den Ausbau von

Windenergie

- Neuer Onshore-Windpark soll mit mehr als 120 MW ab 2026 rund 20 Prozent des

jährlichen Strombedarfs der Mercedes-Benz Group AG in Deutschland decken

- Langfristige Kooperation in dreistelliger Millionenhöhe: Installation und

Betrieb von circa 20 Windenergieanlagen durch Energieparkentwickler UKA

geplant

- Baubeginn vorbehaltlich der notwendigen behördlichen Genehmigungen im

kommenden Jahr



Mercedes-Benz kommt nach der letztjährigen Ankündigung zur Installation eines

Windparks auf seinem Testgelände im norddeutschen Papenburg bei den Planungen in

großen Schritten voran. Das Unternehmen hat einen langfristigen Vertrag in

dreistelliger Millionenhöhe mit dem deutschen Wind- und Solarparkentwickler UKA

(Umweltgerechte Kraftanlagen GmbH & Co. KG) unterzeichnet.