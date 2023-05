LBS Immobilien GmbH feiert 50-jähriges Jubiläum

Saarbrücken (ots) - Am 23. Mai 1973 wurde die LBS Immobilien GmbH in Saarbrücken

als Tochter der LBS Landesbausparkasse Saar gegründet. Damit begeht die

saarländische Immobiliengesellschaft dieses Jahr ihr 50-jähriges

Betriebsjubiläum. Die Haupttätigkeit liegt nach wie vor bei der Vermittlung von

Wohnimmobilien und Baugrundstücken - dies in enger Kooperation mit den

saarländischen Sparkassen. Dabei steht die professionelle Beratung der

Kund:innen mit deren Kauf- oder Verkaufswünschen im Vordergrund.



"Mit einer umfangreichen Dienstleistungsplatte und einem Rundumservice mit

ganzheitlicher Beratung bieten die LBS Saar und ihre Gesellschaften passende

Lösungen für Kund:innen an", so Sascha Matheis, Sprecher der Geschäftsleitung

der LBS Saar. Die LBS Immobilien GmbH und die Sparkassen investieren stetig in

die Qualifikation ihrer Mitarbeiter:innen. Das fachliche Know-how und eine

laufende Weiterbildung ist nach wie vor ein bedeutsames Gütezeichen der

Immobilienmakler der Sparkassen-Finanzgruppe Saar.