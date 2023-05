MIRO KÜNDIGT KI-GESTÜTZTE LÖSUNG AN, DIE INNOVATIONEN FÜR GLOBALE UNTERNEHMEN BESCHLEUNIGEN SOLL

SAN FRANCISCO und AMSTERDAM, 24. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Miro, der visuelle Arbeitsbereich für Innovationen, kündigte heute Miro AI an, eine Reihe von Funktionen, die auf künstlicher Intelligenz (KI) basieren und die gängigsten und komplexesten Arbeitsabläufe auf Miro optimieren sollen. Die Funktionen stehen allen Unternehmenskunden und Nutzern zur Verfügung. Miro AI nutzt die Leistungsfähigkeit großer Sprachmodelle und generativer KI – einschließlich der Nutzung der eigenen internen Modelle von Miro –, um eine Vielzahl von Prozessen und Arbeitsabläufen zu vereinfachen und Teams dabei zu unterstützen, Produkte und Dienstleistungen schneller auf den Markt zu bringen.

Miro ist ein wichtiges Werkzeug in hybriden Arbeitsumgebungen, in denen dezentrale, funktionsübergreifende Teams an komplexen Arbeitsabläufen wie Kundenforschungsanalysen, Strategieworkshops, Erstellung technischer Diagramme und kundenorientiertem Produktdesign zusammenarbeiten müssen. Miro AI ist für diese Workflows und Funktionen auf der gesamten Plattform optimiert, um sicherzustellen, dass jedes Teammitglied Zugang zu den gleichen auf Innovationen ausgelegten Informationen und Fähigkeiten hat.

Miro AI ist eine unternehmensfähige Lösung, bei der Sicherheit und Datenschutz im Vordergrund stehen. Miro hat sich mit Azure OpenAI Service von Microsoft zusammengeschlossen, einem sicheren, unternehmenstauglichen KI-Partner, der es dem Unternehmen ermöglicht, unternehmensfähige Funktionen in großem Maßstab zu entwickeln. Die Verwendung von Miro AI hat keinen Einfluss auf die soliden Administratorfunktionen auf der Plattform. Die Unternehmensadministratoren können die Berechtigungen weiterhin mühelos verfolgen, verwalten und aktualisieren. Die Eingabedaten werden nur für den Zeitraum gespeichert, in dem sie verarbeitet werden, um das Ergebnis zu generieren. Danach werden keine Eingabedaten gespeichert, und die auf Miro platzierten Informationen werden nicht zum Trainieren von KI-Modellen verwendet.