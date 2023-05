Ohne wahre Preissignale keine gleichen Wettbewerbsbedingungen für Klimaschutz und Nachhaltigkeit (FOTO)

Berlin (ots) - Beim gestrigen Parlamentarischen Abend des BNW e.V. diskutierten

Vertreter:innen aus Bundespolitik, Wirtschaft und Verbänden darüber, wie ein

sog. Level Playing Field (gleiche und faire Wettbewerbsbedingungen) für

Klimaschutz und Nachhaltigkeit geschaffen werden kann. Die Keynote hielt Prof.

Dr. Marcel Fratzscher, Präsident des Deutschen Instituts für

Wirtschaftsforschung (DIW). Mit ihm auf dem Panel saßen die finanzpolitische

Sprecherin der Grünen, Katharina Beck, der wirtschaftspolitische Sprecher der

FDP-Fraktion Reinhard Houben, der CDU/ CSU-Bundestagsabgeordnete Ralph Brinkhaus

und Dr. Antje von Dewitz, CEO VAUDE Sport GmbH & Co. KG und BNW-Vorständin.



"Wahre Preise erfordern eine Beendigung von Subventionen, einen effektiven

CO2-Preis und eine viel stärkere Berücksichtigung von Externalitäten, zum

Beispiel bei Nahrungsmittelpreisen", so Prof. Dr. Marcel Fratzscher in seiner

Keynote zum Auftakt der Veranstaltung. "Nachhaltig wirtschaftende Unternehmen

reduzieren Umweltbelastungen, vermeiden unfaire Arbeitsbedingungen entlang der

Lieferkette und senken Emissionen. Davon profitiert die ganze Gesellschaft. Die

Unternehmen haben aber heute immer noch einen klaren Wettbewerbsnachtteil",

fügte BNW-Geschäftsführerin Dr. Katharina Reuter hinzu.





Die Bundestagsabgeordneten Ralph Brinkhaus (MdB, CDU/CSU-Fraktion), ReinhardHouben (MdB, FDP) und Katharina Beck (MdB, Bündnis 90 / Die Grünen) vertratenparteigemäß auf dem Panel verschiedene Schwerpunkte, waren sich aber einig, dassder Preis ein wichtiger Bestandteil von funktionierenden Märkten ist.Ralph Brinkhaus, CDU, brachte in die Diskussion den Aspekt ein, dass der FaktorArbeit steuerlich entlastet werden müsse und eine stärkere Ressourcenbesteuerungnotwendig sei. Als konkretes Beispiel brachte er die Befreiung von derMehrwertsteuer für Reparaturleistungen ein.Reinhard Houben: "Die Wirtschaft ist der Motor, um unsere Klimaziele zuerreichen. Die Politik wiederum muss die Voraussetzungen schaffen für mehrInnovation und die rasche Entwicklung von Zukunftstechnologien."Katharina Beck: "Nachhaltige Unternehmen leisten seit Langem wichtigePionierarbeit für die sozial-ökologische Transformation. Um diesen Wandelerfolgreich in die Fläche zu bringen, müssen die Rahmenbedingungen besser undgerechter werden, damit Kapitalströme in wirklich nachhaltigeWirtschaftsaktivitäten fließen.""Die Bundesregierung muss jetzt einen einheitlichen Rahmen schaffen, damit dieganze Wirtschaft bei der sozial-ökologischen Transformation mitmacht und auchdavon profitieren kann", forderte Dr. Antje von Dewitz, CEO VAUDE Sport GmbH &Co. KG und BNW-Vorständin. "Neben CO2-Bepreisung und weiteren fiskalpolitischenInstrumenten fordern die progressiven Unternehmen nun echte Ambition beimLieferkettengesetz und bei den neuen Standards fürNachhaltigkeitsberichterstattung - ganz konkret brauchen wir bei beidenInstrumenten eine Orientierung weniger an der Größe der Unternehmen, sondernvielmehr an dem Risikograd ihrer Auswirkungen auf Mensch und Natur und, umechtes Engagement in den Lieferketten zu garantieren, eine zivilrechtlicheHaftung. Wenn alle aktiv mitgestalten, können die höchsten Benefits durchgrößere Hebelwirkung in den Produktionsstätten sowie geteilte Kosten, Aufwandund Risiko erreicht werden", so von Dewitz weiter.Der BNW legte gestern sein aktuelles Positionspapier zum Thema Level PlayingField vor - und fordert darin unter anderem folgende politischen Maßnahmen:1. Nutzung des Marktsignals Preis durch Einbezug wahrer Kosten (wahre Preise)2. Abbau klimaschädlicher Subventionen, Ausrichtung des Steuersystems aufNachhaltigkeit3. Verpflichtende Nachhaltigkeitsstandards für Unternehmen4. Umsetzung nachhaltiger öffentlicher Beschaffung5. Nachhaltige Gestaltung von Finanzierung, Versicherung und KartellrechtDas gesamte Positionspapier findet sich hier (https://bnw-bundesverband.de/sites/default/files/inline-files/Positionspapier_Level%20Playing%20Field_final.pdf) .Der Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft e.V. (BNW) ist die politische Stimmeder nachhaltigen Wirtschaft und setzt sich als unabhängiger Unternehmensverbandfür den Umwelt- und Klimaschutz ein. Mit seinen mehr als 650Mitgliedsunternehmen steht der BNW inzwischen für mehr als 130.000Arbeitsplätze. https://www.bnw-bundesverband.de