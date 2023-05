EQS Group: Zweistelliges Umsatzwachstum erwartet

Nach Darstellung der Analysten Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker von GBC hat die EQS Group AG im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2023 (per 31.12) den Umsatz um 15 Prozent gesteigert und dabei von einer sehr guten Entwicklung im Bereich Compliance profitiert. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel und das positive Rating.

Nach Analystenaussage sei die Verabschiedung des Hinweisgeberschutzgesetzes (HinSchG) in Deutschland ein wesentlicher Meilenstein für EQS. Nach mehrmaligen Verschiebungen habe der Bundesrat am 12. Mai 2023 zugestimmt. Voraussichtlich werde das Gesetz einen Monat nach der Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt in Kraft treten. Dies habe GBC bereits in den Prognosen berücksichtigt und gehe 2023 von einem Umsatz im oberen Bereich der Guidance aus und schätze 73,20 Mio. Euro. Das Unternehmen habe für das Jahr 2023 eine EBITDA-Guidance von 9 bis 11 Mio. Euro veröffentlicht. Auch hier gehe das Analystenteam vom Erreichen des oberen Endes dieser Spanne aus und kalkuliere mit 10,43 Mio. Euro. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel von 38,00 Euro und vergeben unverändert das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 24.05.2023, 15:00 Uhr)



