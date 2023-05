Bestfly schließt Übernahme von MS Aviation als Teil der europäischen Expansionsstrategie ab.

GENF, 24. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Heute gab Bestfly den Abschluss der Übernahme der in Österreich ansässigen MS Aviation als Teil seiner breiteren europäischen Expansionsstrategie bekannt. MS Aviation ist ein Flugzeug-Asset-Management-Unternehmen mit Sitz in Österreich, das End-to-End-Support-Lösungen für verschiedene Flugzeugtypen anbietet. Im Rahmen der Übernahme durch Bestfly wird MS Aviation seine Büros nach Graz in Österreich verlegen.

"Bestfly hat eine Expansionsstrategie entwickelt, die sich auf kritische Schritte in den europäischen und karibischen Märkten konzentriert. Dank unserer jüngsten Neuzugänge in unserem Vorstand setzen wir diese Expansionsstrategie in mehreren Phasen um. Die Übernahme von MS Aviation ist ein entscheidender Teil dieser Wachstumsstrategie", sagte Nuno Pereira, Vorsitzender & Group CEO von Bestfly. "MS Aviation verschafft uns ein weiteres Standbein in Europa, von wo aus wir die bestehenden Dienstleistungen im Bereich des Flugzeugmanagements für Unternehmen ausbauen, eine weitere Verbindung zu unserem derzeitigen europäischen VIP-Chartergeschäft herstellen und eine breitere Struktur von ACMI-Lösungen für Verkehrsflugzeuge aufbauen werden."