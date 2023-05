Asante informiert über den aktuellen Stand der Gespräche mit Fujairah Holding LLC in Zusammenhang mit unverbindlicher Interessensbekundung

Fujairah hat um eine 30-tägige Verlängerung der Exklusivitätsvereinbarung mit Asante gebeten, die seit dem 8. Mai in Kraft ist. Fujairah hat mitgeteilt, dass sich die technische Due-Diligence-Prüfung verzögert hat, weil seine Berater nicht in der Lage waren, den Standort zu besichtigen und diesen Teil der Due-Diligence-Prüfung abzuschließen.

Das Board begrüßt zwar das Angebot von Fujairah, es gibt jedoch andere interessante finanzielle Möglichkeiten, und Asante ist der Ansicht, dass eine weitere Verlängerung nicht im besten Interesse des Unternehmens ist. Asante wird die Gespräche über andere Finanzierungsmöglichkeiten fortsetzen und gleichzeitig den Due-Diligence-Prozess von Fujairah unterstützen. Sollte ein formelles Angebot von Fujairah zustande kommen, würde das Board dies begrüßen.

Das Board ist bemüht, den Wert für alle Aktionäre zu maximieren und erkennt an, dass der Angebotspreis von C$ 2,20 pro Aktie sehr niedrig ist. Es ist der Ansicht, dass die Gewährung weiterer Exklusivität an eine bestimmte Partei für einen längeren Zeitraum nicht im besten Interesse des Prozesses ist.

Am 16. Mai 2023 gab Asante bekannt, dass es die Exklusivität von Fujairah bis zum 19. Mai 2023, 17:00 Uhr (Toronto-Zeit), verlängert hat, um Fujairah zusätzliche Zeit für den Abschluss seiner Due-Diligence-Prüfung zu geben. Obwohl das Unternehmen es abgelehnt hat, die Exklusivität von Fujairah zu verlängern, arbeitet es weiterhin mit Fujairah zusammen, um den Abschluss der Due-Diligence-Prüfung im Zusammenhang mit der unverbindlichen Interessensbekundung und einer möglichen Finanzierungstransaktion zu unterstützen.