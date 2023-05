Lauterbach weist Kritik von Unionsländern an Cannabis-Plänen zurück

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat Kritik unionsregierter Länder an den Plänen für eine kontrollierte Legalisierung von Cannabis zurückgewiesen. Es brauche das Gesetz, "wenn man den Schwarzmarkt in den Hintergrund rücken will, und die Beschaffungskriminalität in den Griff bekommen will", sagte Lauterbach bei der Regierungsbefragung im Bundestag am Mittwoch.

Der Cannabis-Konsum werde damit zurückgehen. "Wir haben steigende Abhängigkeiten, wir haben mehr Drogenkonsum, wir haben Kriminalität hier, wir haben ein Problem, was wir nicht in den Griff bekommen", so Lauterbach. Für den Kauf von Cannabis-Produkten mit gesicherter Qualität solle in der Sommerpause ein Gesetzentwurf entwickelt werden.