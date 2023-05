Tarachi Gold schließt Verkauf von Projekt Magistral ab

Gemäß dem Abkommen rechnet Tarachi mit Barzahlungen in Höhe von insgesamt 5.700.000 USD (etwa 7,6 Millionen CAD) von Atocha, wovon Tarachi bereits 3.050.000 USD erhalten hat. Der ausstehende Restbetrag soll wie folgt gezahlt werden:

- 500.000 USD auf dem Treuhandkonto werden an Tarachi freigegeben, sobald Atocha die Verhandlungen mit dem Ejido Magistral abgeschlossen hat, oder nach 12 Monaten, je nachdem, was zuerst eintritt.

- 500.000 USD werden am 19. November 2023 an Tarachi gezahlt, abzüglich etwaiger unvorhergesehener Kosten, die nach dem Abschluss anfallen und von Tarachi verursacht wurden, aber während der Due-Diligence-Prüfung nicht identifiziert wurden.

- 500.000 USD werden an Tarachi gezahlt, wenn 50 % der aufgehaldeten Aufbereitungsrückstände (Tailings) des Projekts Magistral (die „Magistral-Tailings“) abgebaut, verkauft und/oder verarbeitet wurden oder nach dem ersten vollständigen Kalenderjahr des Betriebs auf dem Projekt Magistral, je nachdem, was zuerst eintritt.

- 500.000 USD werden an Tarachi gezahlt, wenn 100 % der Magistral-Tailings abgebaut, verkauft und/oder verarbeitet wurden bzw. nach dem zweiten vollständigen Kalenderjahr des Betriebs auf dem Projekt Magistral, je nachdem, was zuerst eintritt.

- Der Betrag der derzeit geschuldeten Mehrwertsteuer, der von Atocha in Form eines Steuervorteils während des Betriebs und der Produktverkäufe des Projekts Magistral realisiert wird, wird an Tarachi gezahlt und beläuft sich schätzungsweise auf etwa 650.000 USD. Tarachi geht davon aus, dass der Steuervorteil von Atocha realisiert und innerhalb des ersten Jahres des kommerziellen Betriebs auf dem Projekt Magistral an Tarachi gezahlt wird.