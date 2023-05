Biopharma-Führungskräfte treffen sich auf dem F&E- und Qualitätsgipfel von Veeva, um Innovationen für die Branche und die Patienten voranzutreiben

Bayer, Boehringer Ingelheim, GSK, LEO Pharma, Recordati, Syneos Health und weitere Unternehmen teilen ihre Erkenntnisse zur Steigerung der Effizienz im gesamten Produktentwicklungszyklus

BARCELONA, Spanien, 24. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) gab heute bekannt, dass Führungskräfte von Bayer, Boehringer Ingelheim, GSK, LEO Pharma, Recordati und Syneos Health zu den Rednern des Veeva R&D and Quality Summit gehören, der am 6. und 7. Juni in Madrid, Spanien, stattfindet. Innovatoren aus der Branche werden darüber berichten, wie sie Lösungen der nächsten Generation einsetzen, um die Effizienz zu steigern und so bessere Ergebnisse für die Patienten zu erzielen.