Katie McGinty von Johnson Controls als Top-50-Führungskraft im Bereich Nachhaltigkeit ausgezeichnet

Cork, Irland (ots/PRNewswire) -- CSO Katie McGinty wird von Constellation Research in die Liste ESG50 derweltbesten Führungskräfte 2023 im Bereich Nachhaltigkeit aufgenommen- Nach einem Jahr mit Meilensteinen der Nachhaltigkeit bei Johnson Controls aufdem Weg zu Netto-Null- ESG50-Führungskräfte sind in ihren Tätigkeitsfeldern Vorreiter in SachenNachhaltigkeit durch neue Geschäftsmodelle, aufkommende Technologien undethische, humane FührungKatie McGinty, Vice President und Chief Sustainability and External RelationsOfficer bei Johnson Controls (NYSE: JCI), einem weltweit führenden Unternehmenfür intelligente, gesunde und nachhaltige Gebäude, wurde in die ListeConstellation Research ESG50 2023 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3863175-1&h=396764931&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D3863175-1%26h%3D3344473377%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D3863175-1%2526h%253D3639186776%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.constellationr.com%25252Fesg50%2526a%253D2023%252BConstellation%252BResearch%2525C2%2525A0ESG50%26a%3DConstellation%2BResearch%2BESG50%25C2%25A02023&a=Constellation+Research+ESG50%C2%A02023) aufgenommen. ESG50 listetdie einflussreichsten globalen Führungskräfte auf, die durch neueGeschäftsmodelle, aufkommende Technologien und ethische, humane Führung dieNachhaltigkeit in ihren Tätigkeitsfeldern vorantreiben. Diese Auszeichnung folgtauf ein Jahr voller Meilensteine der Nachhaltigkeit bei Johnson Controls, in demsich das Unternehmen auf die Bereitstellung von Netto-Null-Gebäudetechnologiekonzentrierte, um die 40 % der weltweiten Emissionen, die durch Gebäudeverursacht werden, zu reduzieren."Katie ist eine Karriere-Klimaschützerin, die mit einer seltenen Kombination ausOptimismus, unternehmerischem Geschick und wissenschaftlicher Strenge für unserUnternehmen und unsere Kunden einen beschleunigten Klimafortschrittvorantreibt", sagt George Oliver, Vorsitzender und CEO von Johnson Controls. "Indiesem Moment der Geschichte, in dem jedes Handeln zählt, können wir unsglücklich schätzen, eine leidenschaftliche und mitfühlendeFührungspersönlichkeit zu haben, die auch weiß, wie man Wissenschaft,Technologie, Finanzierung und Partnerschaft einsetzt, um eine nachhaltigeZukunft zu schaffen."Johnson Controls entwickelt und implementiert Technologien ausenergieeffizienten Geräten, sauberer Elektrifizierung und systemischerDigitalisierung, um seinen eigenen Weg zum Netto-Nullpunkt zu beschleunigen. DasUnternehmen hat seine absoluten Scope-1- und Scope-2-Emissionen seit 2017bereits um 42 % bzw. mehr als 455.000 Tonnen reduziert und ist damit auf dem Weg