Polaris Renewable Energy gibt die Unterzeichnung eines Stromabnahmevertrags über 25 MW (Wechselstrom) für das Solarprojekt Canoa II bekannt

Toronto, ON /Accesswire/ 24. Mai 2023 / Polaris Renewable Energy Inc (TSX:PIF) („Polaris“ oder das „Unternehmen“), ein Unternehmen mit Sitz in Toronto, das Projekte im Bereich erneuerbare Energien in Lateinamerika betreibt, erwirbt und entwickelt, freut sich bekanntzugeben, dass wir in der Dominikanischen Republik einen Stromabnahmevertrag (Power Purchase Agreement, PPA) für Canoa II unterzeichnet haben. Das Solarprojekt Canoa II grenzt an das bereits in Betrieb befindliche 25 MW Canoa I an, das das Unternehmen im Juli 2022 erworben hat, und befindet sich in der Provinz Canoa, Gemeinde Barahona, Dominikanische Republik. Polaris besitzt 100 % des Projekts.