Experlogix fügt seiner Produktsuite digitalen Handel hinzu

Aphix und seine Produkte werden als Experlogix Digital Commerce in die Experlogix-Suite aufgenommen, neben den Best-in-Class-Produkten Experlogix CPQ und Experlogix Document Automation.

SOUTH JORDAN, Utah, 24. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Experlogix, dessen Lösungen zur Umsatzbeschleunigung die komplexesten Geschäftsprozesse vereinfachen, hat Aphix Software, die führende digitale Handelsplattform für reibungslose Kundenbestellungen, in die Lösungssuite von Experlogix aufgenommen.

"Aphix und Experlogix verfolgen das gleiche Ziel: unseren Kunden Lösungen zu bieten, die es ihren Kunden erleichtern, von ihnen zu kaufen", sagte Bill Fox, CEO von Experlogix. "Mit Experlogix Digital Commerce haben Kunden jetzt die Möglichkeit, ihre Geschäfte vollständig online zu bringen, unabhängig davon, wie komplex ihr Produkt ist, und zwar innerhalb der Systeme, die sie bereits verwenden."

Als neueste Ergänzung der Palette von Lösungen zur Umsatzbeschleunigung von Experlogix wird Experlogix Digital Commerce bald in Microsoft Dynamics integriert werden und sich nativ in ERP-Systeme integrieren, darunter SAP, Sage, Intacct und andere, wodurch das schnellste und einfachste digitale Handelserlebnis für Unternehmen und deren Kunden geschaffen wird. Das neue Angebot nutzt auf einzigartige Weise Produktinformationen in Echtzeit, Preise, Verfügbarkeit von Lagerbeständen, Kundenkonten und mehr, um den Umsatz über mehrere Kanäle hinweg durch automatisierte Webshops und optimierte Beschaffungsprozesse zu fördern.

Graham O'Rouke, CEO bei Aphix Software, sagte: "Unternehmen suchen danach, die Kundenerwartungen nach intuitiven und einfachen digitalen Kauferlebnissen zu erfüllen - eine Herausforderung, die normalerweise mehrere Lösungen zusammenführen muss, was Datenlücken hinterlässt und ein Risiko für die Kontinuität des Geschäfts darstellt."

„Damit Unternehmen schneller als je zuvor agieren können, brauchen sie eine Digital-Commerce-Lösung, die so konzipiert ist, dass sie sich nahtlos in die komplexesten Bestellanforderungen integrieren lässt und diese vereinfacht", so O'Rouke. "Experlogix Digital Commerce, kombiniert mit Experlogix CPQ und Experlogix Document Automation, bietet Unternehmen die Technologie und das Fachwissen, um Kundenerwartungen zu übertreffen – und das komplett aus dem Stand."

Informationen zu Experlogix

Die Experlogix-Suite von Geschäftsanwendungen bietet speziell entwickelte digitale Lösungen, die es Ihren Kunden erleichtern, bei Ihnen zu kaufen. Unabhängig davon, wie komplex Ihr Unternehmen oder Ihre Produkte sind, unsere nahtlosen Integrationen und die Konfigurierbarkeit mit wenig oder gar keinem Code schaffen herausragende digitale Erlebnisse für Ihre Käufer, Kunden, Distributoren und Händler.

Mit Hauptsitz in den Vereinigten Staaten und den Niederlanden haben wir in den letzten zwei Jahrzehnten mit Tausenden von Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen zusammengearbeitet, um mit Lösungen für Configure Price Quote (CPQ), Document Automation und Digital Commerce Kunden zu binden und Geschäftswachstum zu erzielen.

Experlogix – Vereinfachung des Komplexen.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2083610/Experlogix_Experlogix_Adds_Digital_Commerce_to_Its_Product_Suite.jpg

Matthew Lee, matt.lee@thestarrconspiracy.com

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/experlogix-fugt-seiner-produktsuite-digitalen-handel-hinzu-301833638.html