Anfang Januar 2020 notierte Morphosys noch bei 146,30 Euro, der Ausbruch der Corona-Pandemie verhagelt Morphosys den vorherigen Aufwärtstrend, die Akte stürzte regelrecht auf 11,81 Euro bis Mitte Dezember letzten Jahres ab. Deutliche Bremsspuren hatten sich aber schon seit Mai letzten Jahres durch eine schwankungsfreudige Seitwärtsbewegung mit einem entsprechenden Deckel und 25,00 Euro angedeutet. Dieses Jahr kann dagegen als erfolgreich gewertet werden, tendenziell war die Aktie bislang ständig am steigen und hat sich in den markanten Widerstandsbereich von rund 25,00 Euro aufwärts begeben. Dort verläuft auch das für einen erfolgreichen Bodenabschluss notwendige Triggerniveau. Ein Sprung darüber könnte den Boden der letzten Monate dementsprechend erfolgreich abschließen.

Wochenschlusskurse oberhalb von 25,00 Euro würden stichhaltige Hinweise auf einen Trendwechsel liefern, Kursgewinne an 27,87 und im weiteren Schritt an 29,61 Euro wären in der Morphosys-Aktie auf Sicht der nächsten Wochen durchaus realisierbar. Ein weiteres Ziel liegt sogar um 33,44 Euro für das Papier auf mittelfristiger Basis vor. Ein Verbleib in der bisherigen Handelsspanne zwischen 11,81 und 25,00 Euro wäre dagegen als neutral zu bewerten. Hinweise auf einen Rücklauf zurück an die Vorjahrestiefs würden sich aber erst unterhalb von 20,00 Euro ergeben.

Morphosys AG (Wochenchart in Euro) Tendenz: