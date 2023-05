DAX beendet Höhenflug zunächst

In diesem Jahr stellt der DAX einen neuen Rekord auf, es wird so viel Dividende ausgeschüttet wie nie zuvor. 27 Milliarden Euro werden an die Anleger verteilt. Auffallend dabei ist, dass fast jeder zweite Euro aus der Automobilbranche kommt. So stark dominierte ein Sektor dieses Thema noch nie. Zusätzlich zu den steigenden Dividenden der Autobauer ist der Umstand aber auch dem Umbau des Index geschuldet, da beispielsweise das ehemalige Schwergewicht Linde nicht mehr zum Index zählt.

Das Meisterschaftsrennen im Deutschen Fußball ist auch an der Börse zu spüren. Vor dem letzten Spieltag explodiert die Aktie des Titelaspiranten Borussia Dortmund. Über 25 Prozent machte die Aktie in den letzten zwei Tagen gut. Vom Septembertief bis heute hat sich das Papier damit bereits verdoppelt. Ob sich die Euphorie halten kann oder sogar bis zum Spieltag noch zunimmt, wird sich in den nächsten Tagen zeigen. Zwar gilt die BVB-Aktie eher als Liebhaberei unter Fans als eine Aktie für den breit aufgestellten Investor, dennoch ist es interessant zu beobachten, wie nah sich Börse und Fußball doch scheinbar sind.