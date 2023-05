UNICEF und Flexport schließen Partnerschaft für mehr humanitäre Hilfe

Hamburg und San Francisco (ots/PRNewswire) - Die Zusammenarbeit wird UNICEF

dabei unterstützen, den Zugang zu wichtigen Hilfsgütern für Kinder zu verbessern

und logistische Engpässe zu beheben



Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen UNICEF und Flexport.org, der

Impact-Arm von Flexport, der digitalen Spedition und führendem Anbieter von

Lieferketten-Technologie, haben heute eine neue Partnerschaft angekündigt, um

den Zugang zu humanitärer Hilfe weltweit zu verbessern - das soll insbesondere

durch effizientere, effektivere und nachhaltigere Lieferketten geschehen.





Mit der neuen Partnerschaft untermauern Flexport und UNICEF eineErfolgsgeschichte, die bereits 2021 begonnen hat. So wurden in den vergangenenzwei Jahren bereits rund 50.000 Tonnen bewegt, um Kindern und ihren Familien inAfghanistan, Tschad, Äthiopien, Pakistan, der Ukraine, Venezuela und im JemenZugang zu lebenswichtigen Gütern und Dienstleistungen zu ermöglichen. Die imRahmen der Partnerschaft bereitgestellten Transportkosten für therapeutischeSpezialnahrung, Impfspritzen, Windeln, Decken und Wassertanks sowie dieWiederauffüllung von Lagerbeständen und Kühllagerung beliefen sich in der Zeitauf gut zwei Millionen US-Dollar. Eine Fortsetzung der Zusammenarbeit, von derMillionen von Menschen profitieren, wurde zunächst auf weitere drei Jahrefestgelegt.Mit der neuen Partnerschaftsvereinbarung soll humanitäre Hilfe weltweit durchfolgende, zentrale Säulen der Zusammenarbeit gestärkt werden, die UNICEF dabeiunterstützen, den Transport von und Zugang zu lebenswichtigen Gütern zuverbessern:- Strategische und innovative Lieferketten-Planung , um den Zugang zulebenswichtigen Gütern an schwer zugänglichen Orten der Welt zu verbessern- Der Transport von UNICEF-Hilfsgütern per Seefracht, Luftfracht oder demLandweg- Notfalllogistik-Lösungen , die die Vorpositionierung von Gütern, einenschnellen Transport und logistische Unterstützung in betroffenen Gebietendurch Lagerung und Verteilung von Waren sowie Transport- undKommunikationsdienste umfassen- Lösungen zur nachhaltigeren Gestaltung der Lieferketten , wie z.B. dieVerwendung von alternativen Kraftstoffen oder die Implementierung voninnovativen Technologien, um die Transparenz und Kommunikation in derLieferkette zu verbessern"Der reibungslose Transport von Hilfsgütern ist ein wichtiger aber auchkomplexer Aspekt der weltweiten humanitären Hilfe", sagt Kristen Dohnt, Head ofFlexport.org. "Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit und darauf, unsereTechnologie- und Branchenexpertise mit dem weitreichenden Netzwerk anhumanitären Einsätzen von UNICEF zu kombinieren, um Kindern und deren Familien