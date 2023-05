BERLIN (dpa-AFX) - Im Koalitionsstreit um das Heizungsgesetz sind bisher keine 101 Fragen der FDP beim Bundeswirtschaftsministerium eingegangen. "Nach jetzigem Stand liegen uns keine ans BMWK versandten Fragen vor", sagte eine Sprecherin am Mittwoch auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Im Rahmen der Berichterstattergespräche hätten sich jedoch alle drei Fraktionen gleichermaßen an einem Katalog von 102 Fragen beteiligt, hieß es aus dem Ministerium. Diese Fragen seien beantwortet worden.

FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai hatte vergangene Woche in der "Bild"-Zeitung einen Fragenkatalog seiner Fraktion an Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) angekündigt. "Die FDP-Fraktion hat noch rund 100 Fragen an Robert Habeck. Solange die nicht beantwortet sind, können die Beratungen über das Gesetz gar nicht beginnen", sagte der FDP-Generalsekretär.