Die hybride „Pick-and-Sort"-Lösung von Geek+ optimiert Auftragsabwicklung für den britischen Einzelhandelsriesen NEXT

- Kunden von NEXT in 83 Ländern weltweit profitieren von der Geek+-Lösung, die eine spätere Annahmeschlusszeit für Bestellungen (22 Uhr statt bislang 18 Uhr) bietet.

- Die Geek+-Lösung bearbeitet 16.000 Einheiten pro Tag für das E-Commerce-Geschäft von NEXT und 540 Filialen in Großbritannien und Nordirland

ROTHERHAM, England, 24. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Geek+, der weltweit führende Anbieter von mobilen Logistikrobotern, und der britische multinationale Einzelhändler NEXT, der Bekleidung, Schuhe und Haushaltsprodukte verkauft, haben den Erfolg ihrer Automatisierungszusammenarbeit im Paletten-Erfüllungszentrum von NEXT im Dearne Valley bekanntgegeben. Auf 45.000 m2 Lagerfläche bearbeiten 250 Geek+-Roboter sowohl die Kommissionierung nach dem Ware-zu-Person-Prinzip als auch die Sortierung von Bestellungen für den E-Commerce-Betrieb von NEXT.

Angesichts einer hohen Nachfrage in der volatilen Modebranche beschloss NEXT, Prozesse zu optimieren und effizient zu skalieren, um neue Kundenanforderungen zu erfüllen. NEXT entschied sich für Geek+ als Partner für die Lagerautomatisierung mithilfe von Robotern, was zur erfolgreichen gemeinsamen Entwicklung einer hybriden „Pick-and-Sort"-Lösung führte.

Liam Jenkinson, Standortleiter bei NEXT, sagte: „Die Flexibilität, die Geek+ bietet, ist entscheidend für unseren Betrieb. Die Integration zwischen unserem Lagerverwaltungssystem und dem Roboterverwaltungssystem von Geek+ ist nahtlos. Wir planen, den Erfolg dieses Projekts im Zuge unserer geschäftlichen Expansion im erweiterten Lager zu replizieren."

Die P800-Roboter von Geek+ holen Paletten ab und bringen sie zur Kommissionierung in den Lagerbereich. Der Roboter transportiert das Gestell zu einer multifunktionalen Arbeitsstation für das Kommissionieren und Sortieren. Nach Abschluss der Kommissionierung wird der Artikel auf dem Sortierroboter S20T abgelegt, der ihn zum Schacht für das Depot bringt.

Mit dieser Lösung kann NEXT 16.000 Einheiten pro Tag bearbeiten, was nach Angaben des Unternehmens doppelt so effizient ist wie eine manuelle Kommissionierung.

Brian Lee, VP der Region EMEA bei Geek+, sagte: „Wir sind stolz darauf, das Lager von NEXT mit unseren intelligenten Lagerautomatisierungslösungen auszustatten. Wir sind bestrebt, dies in weiteren Lagern im Vereinigten Königreich, in Europa sowie weltweit zu replizieren."

Dank der skalierbaren Lösung von Geek+ konnte NEXT in der letzten Weihnachtssaison ein Rekordvolumen ohne zusätzliche Arbeitskräfte abwickeln und die Annahmeschlusszeit für Bestellungen von 18:00 Uhr auf 22:00 Uhr verschieben, ohne das Lieferversprechen für den nächsten Tag zu brechen. Um der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden, führte NEXT Anfang dieses Jahres weitere 50 S20T-Roboter ein.

