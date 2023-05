Der Fluch der schlechten Nachrichten

Wir lassen uns von negativen Nachrichten stärker in den Bann ziehen, als dass wir auf positive Meldungen reagieren. Bad News are good News gilt immer. Auf die Börse trifft das im besonderen Maße zu, wir lassen uns als Anleger von schlechten Nachrichten mitreißen. Anders sind Panik und Kursstürze nicht zu erklären. Der Mainstream neigt zur Katastrophe: Ob beim Klima oder der Zuwanderung, bei Energie oder Globalisierung, Staatsverschuldung oder Demografie – gerne wird vom Schlimmsten ausgegangen und nicht nur Ornithologen halten nach Schwarzen Schwänen Ausschau. Das verleitet uns zu Fehl- und Kurzschlüssen. Denn an der Börse ist es wichtig, nicht mit dem Strom zu schwimmen, sich nicht vom Mainstream unterkriegen zu lassen, seine eigene Meinung zu bilden und gegen alle Einflüsterungen zu behalten. Wir stellen den Kommentar von Norbert Betz, Börse München, vor.