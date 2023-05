Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - Philipp Follmer ist Copywriter und Gründer der Freedom WriterAcademy. Mit seinen Onlinetrainings hat er es sich zur Aufgabe gemacht, Menschenzu zeigen, wie sie sich durch das Schreiben von Texten ein unabhängiges Businessaufbauen können. In vier Schritten erlernen seine Teilnehmer nicht nur die Kunstdes Copywritings, sondern erfahren auch, wie es ihnen gelingt, planbar neueKunden zu gewinnen und ihr Onlinebusiness erfolgreich zu führen. Hier erfahrenSie, wie es gelingt, seine Zielgruppe richtig anzusprechen.Um online neue Kunden zu gewinnen und Bestandskunden dauerhaft an sich zubinden, gilt Onlinemarketing als unangefochtene Strategie und gewinnt nach wievor an Bedeutung. Schließlich haben Unternehmen heute die Möglichkeit, durchWebseiten, Social-Media-Kanäle und Internetplattformen, ihre Zielgruppe klar,präzise und persönlich anzusprechen. Trotzdem fällt es den meisten Unternehmennoch schwer, diesen Zukunftstrend für sich zu nutzen. "Eine genaueZielgruppenansprache ist heute unerlässlich, um Produkte oder Dienstleistungenerfolgreich zu verkaufen und das Vertrauen in das eigene Angebot zu stärken",sagt auch Philipp Follmer von der Freedom Writer Academy. Als erfahrenerCopywriter weiß er, worauf es bei der richtigen Ansprache potenzieller Kundenankommt. Seiner Erfahrung nach geht es dabei jedoch weniger um das Schreiben ansich, sondern viel mehr um die psychologischen Strategien dahinter."Es geht darum, die Botschaft des Unternehmens in eine Sprache zu packen, die sostark mit der Zielgruppe resoniert, dass der Leser sich angesprochen undverstanden fühlt", erklärt er. "In der Folge entwickelt er das Bedürfnis, einProdukt zu kaufen oder eine Dienstleistung zu buchen. Ein hochwertiger Text, derauf einer Webseite verfügbar ist, tagtäglich von Menschen gelesen wird und aufregelmäßiger Basis Kunden generiert, ist daher Gold wert. Um einen solchen Textzu produzieren, müssen die getroffenen Aussagen jedoch unbedingt eine klareBotschaft vermitteln." Welche fünf Strategien Unternehmen dabei helfen, ihreZielgruppe richtig anzusprechen, hat Philipp Follmer im Folgendenzusammengefasst.1. Das Bedürfnis hinter dem Bedürfnis verstehenUm effiziente Marketingstrategien zu entwickeln, müssen Unternehmen zunächst daszugrundeliegende Bedürfnis ihrer Kunden verstehen. Nehmen wir zum Beispiel denVerkauf eines Autos: Sicherlich geht es den meisten Kunden beim Autokauf nichtnur um die Leistung, sondern auch um den Nutzen und das Gefühl, das sie aus derhohen Leistung des Autos ziehen. Das kann zum Beispiel die Anerkennung vonunterschiedlichen Mitmenschen sein, das Gefühl von Unabhängigkeit, der Wunsch,