Novisto sichert sich 20 Millionen USD in der Serie-B-Finanzierungsrunde, um die ESG-Reporting-Revolution anzuführen

Den Nachhaltigkeitsberichten, die Unternehmen heute veröffentlichen, mangelt es an Standardisierung und sie liefern keine verwertbaren Informationen, die es Investoren und anderen Stakeholdern ermöglichen, ESG-bezogene Entscheidungen zu treffen. Eine strukturierte ESG-Strategie ist für Unternehmen von entscheidender Bedeutung, um ihre Werte mit ihrem Handeln in Einklang zu bringen, Risiken zu managen und die langfristige Wertschöpfung voranzutreiben. Novisto hat sich schnell zu einem führenden Unternehmen im ESG-Datenmanagement entwickelt und unterstützt große globale Unternehmen wie Asana, Manulife und Sanofi dabei, ihre ESG-Datenerfassung und -berichterstattung zu verbessern, um wichtige Nachhaltigkeitsrisiken und -chancen besser zu verwalten und eine langfristige Wertschöpfung voranzutreiben.

Da die Nachfrage nach standardisierten, geprüften und digitalisierten Nachhaltigkeitsberichten von Unternehmen steigt, ist die ESG-Berichterstattung zu einer wichtigen Anforderung für Unternehmen weltweit geworden. Angesichts der Tatsache, dass Regierungen wie die Europäische Kommission und Regulierungsbehörden wie die U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) den Ruf nach geregelten nachhaltigkeitsbezogenen Angaben nachkommen, benötigen Unternehmen einen strukturierten und organisierten Ansatz, um komplexe ESG-Themen, Chancen und Herausforderungen genau zu definieren und anzugehen. Die umfassende Datenmanagement-Plattform von Novisto bietet eine Lösung, die es Unternehmen ermöglicht, ihre ESG-Daten und -Berichte zukunftssicher zu machen und den strengeren Offenlegungsanforderungen gerecht zu werden.

MONTREAL, 24. May, 2023 /PRNewswire/ -- Novisto, ein in Montreal ansässiges Unternehmen für ESG-Datenmanagement-Software, hat im Rahmen einer Serie-B-Finanzierungsrunde unter der Leitung von Inovia Capital erfolgreich 20 Millionen USD eingeworben. Die Finanzierungsrunde umfasst neue Investitionen von Portage und SCOR Ventures sowie die Beteiligung der bestehenden Investoren White Star Capital und Diagram Ventures. Novisto wird diese Mittel verwenden, um seine Produktentwicklung und Marktexpansion zu voranzutreiben.

Novisto sichert sich 20 Millionen USD in der Serie-B-Finanzierungsrunde, um die ESG-Reporting-Revolution anzuführen

