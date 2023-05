Ge Jun, CEO von TOJOY, hielt auf dem 3. Jiangsu Development Summit eine Rede über Plattformen, die aufgrund gemeinsamen Zugriffs Unternehmenswachstum steigern werden

Eine Woche vor dem Gipfeltreffen rief Ge Jun auf dem Global Leaders Debate Panel des Annual Investment Meeting (AIM, Jahrestreffen zum Thema Investitionen) in Abu Dhabi globale Investoren, politische Entscheidungsträger und Unternehmer dazu auf, sich über Plattformen an der industriellen Zusammenarbeit zu beteiligen, um aufstrebende Unternehmen zu fördern. Während der Veranstaltung wurde dieTOJOY Shared Holding Group ebenfalls mit dem „Unicorns Social Impact Award" ausgezeichnet.

PEKING, 24. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Auf Einladung der Provinzregierung von Jiangsu wurde am 20. Mai in Nanjing der dritte Jiangsu Development Summit (Jiangsu-Entwicklungsgipfel) ins Leben gerufen. TOJOY-CEO Ge Jun wurde als einer der acht hochkarätigen Redner aus verschiedenen Branchen eingeladen, bei der Eröffnungszeremonie eine Grundsatzrede zu halten.

In seiner Grundsatzrede auf dem Gipfeltreffen wies Ge darauf hin, dass die rasche wirtschaftliche Entwicklung der Provinz Jiangsu immer auf die innovative Entwicklung der Weltwirtschaft ausgerichtet gewesen sei. Die Pandemie habe zu einem Paradigmenwechsel in der globalen Wirtschaftsentwicklung, bis hin zu innovativen Durchbrüchen, einer umweltfreundlichen und emissionsarmen Wirtschaft und Bio-Gesundheit geführt. Im Rahmen der Initiative „Made in Jiangsu" habe die Provinz ihre Industriekette durch technologische Forschung und Entwicklung sowie Innovation auf ein höheres Niveau gehoben, was den Prioritäten und Brennpunkten der globalen Wirtschaftsentwicklung entspräche.

Bevor er zu TOJOY kam, war Ge Jun als Global Vice President bei Intel, Apple und Nvidia tätig. Schon seit langem hat er sein Augenmerk auf die technologische Innovation globaler Unternehmen gerichtet.

Laut Ge sind 28 Unternehmen auf der „2023 Global Unicorn List" in Jiangsu registriert, wobei 20 der „Hurun Future Unicorns in the World 2023" ihren Hauptsitz in Jiangsu hätten. Die solide industrielle Infrastruktur und die unterstützende Politik hätten Jiangsu zu einem fruchtbaren Boden für die Entstehung von Unicorn-Unternehmen gemacht.

Ge erklärte, dass der Privatsektor Ende 2022 etwa 75 % des BIP-Wachstums in der Provinz Jiangsu ausgemacht habe. Private Unternehmen seien die Hauptstützen der Wirtschaft von Jiangsu. Über 4 Millionen kleine und mittlere Unternehmen würden dabei die dynamischsten Komponenten ausmachen. „Die wirtschaftliche Entwicklung von Jiangsu hängt stark von der Förderung der Entwicklung kleiner und mittlerer Unternehmen ab," erklärte Ge.

Im Hinblick auf die Förderung wissenschaftlicher und technologischer Innovationen, industrieller Modernisierung, wirtschaftlicher Transformation und Beschäftigung wies Ge darauf hin, dass Plattformen mit gemeinsamen Zugriffsmöglichkeiten eine entscheidende Rolle spielen könnten und das Potenzial hätten, die innovative Entwicklung der Provinz Jiangsu zu skalieren und zu beschleunigen. Als Anwender und Verfechter der Theorie der „Great Sharing Economy (GSE)" ist Ge fest davon überzeugt, dass eine neue Ära des Geschäftswachstums mit „Great Sharing" anbricht und Plattformen des gemeinsamen Zugriffs das Geschäftswachstum und die sozialen Werte von Unternehmen steigern werden.

TOJOY ist eine globale Plattform zur Befähigung von Unternehmen, die sich auf große Datenmengen von Millionen von Unternehmern stützt, wobei die Zahl der registrierten KMU-Besitzer 3 Millionen überschritten hat. Ge merkte an, dass TOJOY plant, in der Provinz Jiangsu eine Plattform für den Austausch innovativer Dienstleistungen und Industrien einzurichten. Durch die Integration von Ressourcen aus dem In- und Ausland wird die Plattform die Entwicklung innovativer Unternehmen sowie die Qualitätsentwicklung der Jiangsu-Provinz und der gesamten Region des Jangtse-Flussdeltas beschleunigen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2084247/TOJOY_CEO_Ge_Jun_delivered_a_keynote_speech_3rd_Jiangsu__1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2084182/image_846138_28049226.jpg

