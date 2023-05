JBD bringt nun in der Massenproduktion den polychrome MicroLED-Projektor auf den „Hummingbird"-Markt, eine Branchenüberlegenheit für den Verbraucher-AR-Markt, ausgestattet mit dem preisgekrönten SID „2023 Display des Jahres" und 0.13 MicroLED-Panels

LOS ANGELES, 25. Mai 2023 /PRNewswire/ -- JBD (Jade Bird Display) enthüllte im Rahmen der SID seinen „Hummingbird" Polychrom MicroLED Projektor, der sich bereits seit Mai 2023 in der Massenproduktion befindet. Dieses revolutionäre Produkt verfügt über die JBD hochmodernen MicroLED-Displaypanels, die kürzlich mit dem SID „2023 Display des Jahres" ausgezeichnet wurden. Der Hummingbird verfügt über einen leichten, ultrakompakten Formfaktor, eine extrem hohe Helligkeit, lebendige und gesättigte Farben, sowie eine erstklassige Energieeffizienz bietet. Diese Vorteile machen Hummingbird Projektoren zur besten verfügbaren Vollfarblösung, die das Benutzererlebnis in Smart-Brillen- und Verbraucherapplikationen erheblich verbessert.

Der JBD Hummingbird zeichnet sich mit einem Volumen von 0,4 cc und einem Gewicht von nur 1,0 gr. als der kleinste und leichteste Projektor der Welt aus. Diese ultrakompakte Größe ermöglicht eine nahtlose Integration mit den Bügeln von Smart-Brillen und anderen AR-Anwendungen, wodurch das Gewicht und das Volumen erheblich reduziert werden können.

Mit einem Lichtstrom-Ausgang von 3-5 Lumen bietet der JBD Hummingbird einen Standard-Betrachtungswinkel von 30°, der im Bereich von 25° bis 45° angepasst werden kann. In Verbindung mit einem annehmbaren optischen Wellenleiter erreicht er eine beeindruckende Helligkeit von 1800 Nits, wodurch eine klare Sichtbarkeit der Bildschirminhalte auch in hellen Außenumgebungen gewährleistet wird. Im Hinblick auf die Batterielebensdauer, profitiert der JBD Hummingbird von der hohen Lichtleistung der JBD's MicroLED-Technologie. Unter typischen Betriebsbedingungen kann der Stromverbrauch des Projektors bis zu 260 mW betragen, was deutlich niedriger ist als andere derzeit auf dem Markt erhältliche Mikrodisplay-Technologien, wie beispielsweise das LCOS oder DLP. Diese bemerkenswerte Energieeffizienz verlängert effektiv die Batterielebensdauer von AR-Brillen und eignet sich für den ganztägigen Gebrauch bei unterschiedlichen Umgebungslichtbedingungen.

JBD's Hummingbird polychrome MicroLED Projektor - Technische Daten