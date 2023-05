Vorsitzender von EVE Energy hält Grundsatzrede bei der 4. International New Energy Vehicles and Power Battery Expo

SHENZHEN, China, 25. Mai 2023 /PRNewswire/ -- EVE Energy Co., Ltd. (EVE Energy), ein führender Hersteller von Lithium-Ionen-Batterien und Anbieter von Energiespeicherlösungen, war auf der 4. International New Energy Vehicles and Power Battery Expo (CIBF2023), die am 16. Mai im Shenzhen International Convention and Exhibition Centre stattfand, gut vertreten. Der Vorsitzender des Unternehmens Dr. Liu Jincheng nahm an der Eröffnungszeremonie teil und hielt eine Grundsatzrede, die den Weg des Unternehmens in Richtung Internationalisierung in der Batteriebranche beschrieb.

Dr. Liu Jincheng gab seiner Freude Ausdruck, nicht nur in seiner Funktion als Vorsitzender von EVE Energy, sondern auch als stellvertretender Vorsitzender der China Chemical and Physical Power Sources Association zu der Veranstaltung zurückzukehren. Er begleitete Führungskräfte des Ministeriums für Industrie und Informationstechnologie (Ministry of Industry and Information Technology)sowie den Vorsitzenden des Verbandes beim Besuch der Ausstellungshallen.