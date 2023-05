Huidagene Therapeutics ernennt Alvin Luk zum Chief Executive Officer

Im Namen des Unternehmens und des Vorstands hieß Hui Yang, Ph.D., Mitbegründer, wissenschaftlicher Chefberater und Vorsitzender des wissenschaftlichen Beirats (SAB) von HuidaGene, Dr. Alvin Luk herzlich willkommen und erklärte: "Mit einer mehr als 30-jährigen Karriere in der Biotech-/Biopharma-Industrie freuen wir uns, einen Branchenveteranen von Alvins Kaliber zum Mitgründer und CEO des Unternehmens zu ernennen. Da immer mehr unserer innovativen Medikamente in die klinische Entwicklung eintreten, sind Alvins bedeutende Erfahrung in der globalen Arzneimittelentwicklung, seine bewährte Führungsqualitäten, seine Leidenschaft für die genetische Medizin und sein Fokus darauf, Patienten auf der ganzen Welt neue Behandlungsmethoden bereitzustellen, von großem Wert für HuidaGene. Während wir in die nächste Phase eintreten, bleibt unser Auftrag, den Patienten zu helfen, derselbe. Mein Team und ich freuen uns darauf, eng mit Alvin zusammenzuarbeiten, um Kontinuität zu gewährleisten, auf den Fortschritten von HuidaGene aufzubauen und unseren Stakeholdern einen Mehrwert zu bieten."

"HuidaGene verfügt über eine solide Grundlage und eine weltweit führende Gene Editing-Plattform, die ihre Pipeline schnell in die klinische Phase bringt", sagte Dr. Darren Cai, Gründer und Managing Partner bei Sherpa Venture Capital. "Alvin ist seit vielen Jahren auf dem Gebiet der Gentherapie tätig und verfügt über reiche multinationale Berufserfahrung mit einer globalen Vision für die Entwicklung neuer Medikamente. Seine Führungsqualitäten und seine Erfahrung werden HuidaGene dabei helfen, ein Gen-Editing-Unternehmen von Weltklasse zu werden. Wir heißen Alvin im Team von HuidaGene herzlich willkommen und freuen uns, dass er uns bei den laufenden ITs, IND-Anträgen und internationalen Kooperationen direkt unterstützt. Ich freue mich darauf, mit Alvin zusammenzuarbeiten, während wir das Unternehmen in eine neue Phase der Entwicklung führen und mit ihm eine spannende Zukunft starten."