CEWE Stiftung & Co. KGaA (von GSC Research GmbH): Kaufen

Anlass der Studie: Zahlen erstes Quartal 2023

Empfehlung: Kaufen

seit: 25.05.2023

Kursziel: 120,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 10.02.2022, vormals Halten

Analyst: Jens Nielsen



Starker Jahresauftakt 2023



Die ersten drei Monate des laufenden Geschäftsjahres 2023 konnte die CEWE Stiftung & Co. KGaA mit einem neuen Rekordumsatz für ein Auftaktquartal und einem deutlich mehr als verdoppelten EBIT hervorragend abschließen. Zu der sehr erfreulichen Entwicklung, die auch von der anhaltenden Corona-Normalisierung profitierte, trugen alle drei operativen Geschäftsfelder bei. Die maßgebliche Ertragssäule bildete jedoch das Kerngeschäftsfeld Fotofinishing, auf das rund 80 Prozent der Konzernerlöse entfielen. Dabei stellten sich auch die Bilanzverhältnisse der Oldenburger mit einer Konzerneigenkapitalquote von gut 67 Prozent zum Quartalsende unverändert sehr solide dar.



Wie der Vorstand sehen auch wir die Gesellschaft nach dem vielversprechenden Start sehr gut für einen weiterhin erfolgreichen Jahresverlauf und ein Erreichen - oder gar Übertreffen - der Unternehmensziele aufgestellt. Entscheidend hierfür wird jedoch vor allem im geschenkorientierten Fotofinishing, aber auch in den anderen Geschäftsfeldern wie immer letztendlich das Schlussquartal mit dem wichtigen (Vor-)Weihnachtsgeschäft, in dem CEWE in den letzten Jahren regelmäßig 43 Prozent der Erlöse und quasi das gesamte Ergebnis erwirtschaftete.



Vorbehaltlich der Zustimmung der am 7. Juni 2023 in Oldenburg stattfindenden Hauptversammlung dürfen sich die Anteilseigner auf die 14. Dividendenerhöhung in Folge, die auf dem derzeitigen Kursniveau eine ordentliche Ausschüttungsrendite von 2,7 Prozent bedeutet, freuen. Damit belegt CEWE gemäß der "Dividendenstudie Deutschland 2023" von Dividenden Adel, isf Institute for Strategic Finance der FOM Hochschule und DSW Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz e.V. den dritten Platz unter 644 deutschen börsennotierten Unternehmen, die seit Jahren kontinuierlich steigende Dividenden zahlen. Wir gehen fest davon aus, dass die Gesellschaft diese Position auch künftig zumindest halten will.

Bei Ansatz unseres auf 120 Euro erhöhten Kursziels weist die CEWE-Aktie aktuell ein Upside-Potenzial von über 30 Prozent auf. Daher bekräftigen wir unsere Empfehlung, den Anteilsschein auf dem unseres Erachtens sehr günstigen Kursniveau zu "Kaufen".



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/27087.pdf

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden www.gsc-research.de.



Kontakt für Rückfragen

GSC Research GmbH

Tiergartenstr. 17

D-40237 Düsseldorf

Tel.: +49 (0) 211 / 179374 - 24

Fax: +49 (0) 211 / 179374 - 44

Büro Münster:

Postfach 48 01 10

D-48078 Münster

Tel.: +49 (0) 2501 / 44091 - 21

Fax: +49 (0) 2501 / 44091 - 22

E-Mail: info@gsc-research.de

Internet: www.gsc-research.de



übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°



Die CEWE Stiftung Aktie wird aktuell mit einem Minus von -2,65 % und einem Kurs von 92,00EUR gehandelt.



Rating: Kaufen

Analyst: GSC Research

Kursziel: 120,00 Euro