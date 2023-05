JPMORGAN stuft Porsche AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Porsche AG auf "Overweight" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Die Aktie des Sportwagenbauers sei ähnlich wie Ferrari ein Anlagegut der Luxusklasse und werde an der Börse auch so gehandelt, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dank seiner Preissetzungsmacht sei Porsche ein sicheren Hafen im zunehmend wettbewerbsintensiveren Massenmarkt. Der Produktzyklus von batteriebetriebenen Fahrzeugen beschleunige das Wachstum und katapultiere den Autobauer in ein SUV-Segment oberhalb des Cayenne./ck/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 24.05.2023 / 20:25 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.05.2023 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

