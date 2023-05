RBC stuft Gea Group auf 'Underperform'

Der Analyst erwartet ein Kursziel von 31,00 € , was einem Rückgang von -20,63% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen .

Die GEA Group Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,53 % und einem Kurs von 39,50EUR gehandelt.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Gea auf "Underperform" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Analyst Sebastian Kuenne betonte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie einmal mehr seine Skepsis gegenüber der Entwicklung am Molkereimarkt, der für den Maschinenbauer ein wichtiger Kundenkreis ist. Ein Preiskollaps bei Milchprodukten dürfte sich auf die Maschinen-Nachfrage auswirken. Es sei nur die Frage, wann dies soweit sei./tih/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 25.05.2023 / 00:39 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.05.2023 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer