RBC stuft SIEMENS AG auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Siemens angesichts angehobener Zielsetzungen von 160 auf 185 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Mark Fielding sieht in einer am Donnerstag vorliegenden Studie Luft nach oben für Wachstum und Marge. Seine Schätzungen für 2025 und 2026 lägen nun um bis zu 9 Prozent über dem Analystenkonsens. Die Aktien würden mit einem Abschlag zum Kapitalgüterbranche gehandelt, die guten Perspektiven dürften aber helfen, um diese Lücke zu schließen./tih/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 24.05.2023 / 18:12 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.05.2023 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,26 % und einem Kurs von 152,4EUR gehandelt.



