BARCLAYS stuft BAYER AG auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Bayer auf "Overweight" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Mit ihrem Agrargeschäft seien die Leverkusener gut positioniert, um die Lebensmittelversorgung zu sichern, schrieb Analystin Emily Field in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mehr Innovationen seien erforderlich, um eine schnell wachsende Bevölkerung zu ernähren. Sie glaubt daran, dass Bayer eine Möglichkeit für Anleger ist, um dieses Thema an der Börse zu begleiten./tih/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 24.05.2023 / 18:48 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.05.2023 / 04:10 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Bayer Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 54,01EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Emily Field

Analysiertes Unternehmen: BAYER AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 80

Kursziel alt: 80

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m