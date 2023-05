BERNSTEIN RESEARCH stuft BAYER AG auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Bayer nach einer Agrar-Fachkonferenz auf "Outperform" mit einem Kursziel von 89 Euro belassen. Die Stimmen seien grundsätzlich optimistisch gewesen, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Aufwärtszyklus gehe aber irgendwann zu Ende und so könnte die richtige Aktienwahl für Anleger wichtiger werden. Bayer decke in seiner Pipeline viele wichtige Aspekte überzeugend ab./tih/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 24.05.2023 / 20:18 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.05.2023 / 04:06 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Bayer Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 54,01EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Gunther Zechmann

Analysiertes Unternehmen: BAYER AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 89

Kursziel alt: 89

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m