Das All Time High vom 4. November 2021 bei 414,50 US-Dollar war der Ausgangspunkt eines Abwärtstrends, der bis zum 2. Dezember 2022 bestand hatte. Danach ging der Kurs von Tesla in den freien Fall über und sackte bis auf das markante Tief bei 101,81 US-Dollar am 6. Januar 2023 ab. Aktuell bildet der Kurs nach einer Rally im Ausmaß von rund 106 Prozent bis Mitte Februar eine Seitwärtskonsolidierung aus. Dabei stellt der Kernwiderstand bei 208,40 Euro die obere Begrenzung der Range dar, die im Zuge der letzten Wochen viermal getestet wurde. Aktuell entwickelt sich der Kurs wieder in diese Widerstandszone hinein. Kann sie überwunden werden, sollte der Weg bis zum Widerstand bei 264,11 US-Dollar frei sein. Der am Mittwoch, dem 19. April, gemeldete Gewinnrückgang lastete auf der Aktie. Diese verlor intraday rund 9,75 Prozent auf 162,99 US-Dollar und durchbrach somit den Kernwiderstand bei 168,22 US-Dollar. Ohne den Plan, die Autopilotsoftware bei längst in den Markt gepushten Modellen nachzuverkaufen, sollte der Aktienkurs bereits um einiges niedriger liegen. Aus dem Blickwinkel der fundamentalen Bewertung befindet sich das erwartete KGV 2023 bei 62,22 im Bereich von überbewerteten Technologietiteln.

Tesla Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz: