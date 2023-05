Nvidia gehen durch die Decke - auch AMD wird mitgezogen

Bombastische Zahlen und vielversprechende Aussichten von Nvidia, dem US-Chipkonzern, haben nach dem Handelsschluss am Mittwoch für einen kräftigen Aufschwung bei führenden Aktien des Sektors gesorgt. Die Nvidia-Aktien schossen um mehr als 20 Prozent in die Höhe. Wenn sie diesen starken Zuwachs auch am nächsten Handelstag halten können, könnte der Kurs ein Rekordhoch erreichen.

Im bisherigen Jahr hatte sich der Wert der Aktien des Spezialisten für Grafikkarten, Server und KI-Chips bereits mehr als verdoppelt. Ein weiteres Plus von 20 Prozent würde einen Börsenwertzuwachs von rund 150 Milliarden Dollar (139 Mrd. Euro) bedeuten - insgesamt über 900 Milliarden Dollar. Auch die Aktien des Rivalen AMD konnten nach dem US-Börsenschluss am Mittwoch von diesem Trend profitieren und gewannen fast 7 Prozent.

Nvidia hat die Markterwartungen mit seiner Umsatzprognose für das laufende Quartal deutlich übertroffen. Der Spezialist für Grafikkarten prognostiziert einen Umsatz von etwa elf Milliarden Dollar bis Ende Juli. Analysten hatten im Durchschnitt mit rund 7,2 Milliarden Dollar gerechnet.

Im vergangenen Quartal ist der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 13 Prozent auf 7,19 Milliarden Dollar (6,7 Mrd. Euro) gesunken - dennoch war dies mehr als von Experten erwartet. Insbesondere das Geschäft mit Technologien für Rechenzentren erreichte einen Rekordwert. Die Nachfrage nach Kapazitäten für KI-Anwendungen war eine treibende Kraft, betonte Nvidia. Die Nvidia-Technologien, die ursprünglich für Grafikkarten entwickelt wurden, erweisen sich seit Langem als äußerst erfolgreich für KI-Anwendungen. Aktuell ist das Thema KI auch an den Finanzmärkten allgegenwärtig und weckt bei Anlegern große Erwartungen für zukünftige Geschäfte.

Unterm Strich verzeichnete Nvidia einen Gewinn von 2,04 Milliarden Dollar gegenüber 1,62 Milliarden Dollar im Vorjahresquartal

wallstreet-online.de mit Material von DPA (Afx)