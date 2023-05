Deutsche „SWANS Initiative“ erhält Anerkennung von Intercultural Innovation Hub von UNAOC / BMW Group

Berlin (Deutschland) / ACCESSWIRE / 25. Mai 2023. „SWANS Initiative“ mit Sitz in Deutschland ist eine von zehn globalen Initiativen, die vom renommierten Intercultural Innovation Hub, einer gemeinsamen Basisinitiativen der Allianz der Zivilisationen der Vereinten Nationen (UNAOC) und der BMW Group, die mit der Unterstützung von Accenture umgesetzt wird, im Rahmen einer Zeremonie in Berlin in Deutschland ausgezeichnet wurden.